中央機關APP 2成資安未過下架

2017-08-08

明年起官方APP 資安認證再上架

〔記者陳梅英／台北報導〕行政院在今年四月針對中央行政機關一四四個APP進行資安檢測，高達一二四個被檢測出有資安弱點，國發會要求最遲七月底前完成修正，否則得下架。國發會表示，經再次檢測後，仍有近兩成、二十八個未通過，已勒令下架（見圖，取自網路）；國發會已下最後通牒，明年起不只中央機關，所有官方APP，都要先取得資安認證標章後，才能供民眾下載使用。

APP是英文Application的簡稱，也就是應用程式的意思，泛指智慧型手機的第三方應用程式，也就是類似於平時電腦上使用的應用軟體。

國發會資管處處長莊明芬指出，在一二四個被檢測出有資安弱點的中央機關APP中，到七月底有八十四個完成修復，另有十二個APP未完成修復，但檢測結果屬於低度風險，不會對個人隱私造成傷害，仍維持上架；至於另二十八個APP檢測未通過，已勒令下架。

被勒令下架的APP，包括友善建築、建物使照e指通、玉山入園申請e點通、進擊的鐵克納、個人票務線上預約、地震百問玩中學、廠商貨品資料查詢、經貿資訊網、澎湖低碳島低碳旅遊導覽、貿易統計查詢、省道即時交通資訊、外國專業人員工作許可申辦服務（白領服務）等。

國發會指出，過去官方APP安全規範採自主輔導方式進行，但為確保各機關開發APP符合資安規範，避免造成使用者資料外洩風險，且建立國人對政府開發APP的使用信賴，國發會推動APP資安檢測機制，除要求所有官方APP均得通過經濟部工業局訂定的行動應用APP資安檢測項目外，今年底前所有官方APP也要先通過全國認證基金會（TAF）審核認證合格的實驗室檢測，取得認證標章後，才能提供民眾下載。

莊明芬說，這包括中央機關行政院所屬各機構、國立學校及國營事業等，不論已上架或計劃上架的APP，都要先取得認證標章；她強調，取得認證標章後並非一勞永逸，仍會持續檢視上架版本是否為獲得認證者，以維持品質，並降低政府APP資安風險。