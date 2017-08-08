出口連10紅 年增12.5超超預期

2017-08-08

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部昨公布七月出口值達二七一．一億美元，創二○一四年十二月以來新高，也是這波不景氣以來，首次重回二七○億美元水準；即使面臨高基期挑戰，仍順利達陣「連十紅」，年增率達十二．五％，遠超乎預期。

財政部統計處處長蔡美娜分析，受惠全球景氣穩健復甦，原物料價格上漲，蘋果新機拉貨效應顯現，以及海外投資及自動化設備需求，帶動機械產品出口大增，推升七月出口動能強勁。

統計七月出口值二七一．一億美元、進口值二一七．四億美元，年增十二．五％及六．五％；累計前七月出口值一七四八．五億美元、進口值一四六六．四億美元，各自年增十二．五％及十四．九％。出、進口相抵，前七月出超二八二億美元，較去年同期增加四．二億美元。

七月十一類主要出口貨品皆成長，且有八類年增率逾一成，且以機械產品出口最亮眼，出口值達二十二．六億美元，創下史上次高，年增二十五．二％，主要受到來自中國、歐洲的投資需求帶動。電子零組件出口則受惠蘋果新機備貨潮啟動，出口值上衝八十七．一億美元，創下歷史第四高，年增九．四％。

進口部分，七月及今年累計前七月進口電子零組件金額皆創下歷史新高，進口農工原料年增十四．五％，顯示廠商仍在積極備料，出口並無減弱疑慮。

展望後勢，蔡美娜表示，國際貨幣基金（IMF）預測，全球經濟正歷經十年以來最大規模好轉，同時受惠蘋果新機推出時程確定不變，電子科技產品規格、容量升級，及人工智慧、汽車自動駕駛等新興應用普及，後續動能可期。

她認為，先前預估下半年出口將因去年基期因素而逐季下滑，但從七月動能看來，高基期衝擊可望淡化，樂觀看待下半年可望「逐季走高」，全年出口年增率也將創近六年以來最佳表現。