金總提引資建言 籲監理抓大放小

2017-08-08

引導保險業資金投入公建和長照

〔記者盧冠誠／台北報導〕金融總會昨發布「二○一七年金融建言白皮書」，就金融市場現況提出七項檢討，以及六大建言，主要包括期盼政府引導保險業資金投入公建和長照、監理應「抓大放小」、調降稅負等。

據金管會統計，去年金融從業人員有八十五．五萬人，相當於平均每二十八人就有一位金融從業人員；其中，以保險業近六十一萬人最多，其次為銀行業十四．九萬人。

對於現況檢討，金總表示，國內有金融市場規模小且過於零散，相關限制影響保險業投資公共建設意願、金融稅費制度造成資金外流、數位金融創新應用效率待強化、法令調整幅度未能與電子商務發展趨勢俱進、經營環境受部分金融法規限制，以及金融機構與稅捐機關對稅制見解不同等七項。

因此，金總提出六大建言，分別是打造資產管理中心、支援實體經濟與公共建設、擴大資本市場規模、推動金融科技發展、強化金融監理效能及金融法規調適、健全國內金融稅制。

盼加速推動 勞退金自選投資

金總建議，政府應加速推動勞工退休金（新制）開放自選投資制度；引導保險業資金投入公共建設和經營長照事業；加速推動都市更新條例的修法，排除銀行法第七十二條之二的適用，也就是建築融資上限三十％的限制，此舉將使建築放款空間擴大，以利銀行配合政策提供都更相關融資等措施。

金融監理部分。金總表示，在強調風險管控的前提下，金融監理可走向開放且「抓大放小」，以評估銀行、證券、保險等各行業建立分級管理制度架構，強化業務經營上的差異，並再進一步對金融法規或與金融發展相關的現行規範進行調適。

金融稅制方面。金總指出，觀察香港及新加坡金融環境極具競爭優勢，主因為稅率優惠減免、稅捐環境合理明確，不僅鞏固其國際資金往來的資金池地位，亦可增加專業服務界的就業機會。

金總還建議調降權證、股票期貨及選擇權造市者避險專戶證券交易稅；調高銀行業營業稅的規定應予以落日；提供年金保險及長期照顧保險稅負優惠等措施。