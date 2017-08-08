外人專法解慮 4限1查把關 化解衝擊本勞疑慮 實習、尋職簽證將總量管制

2017-08-08

下會期優先法案 拚明年上路

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會提出的「外國專業人才延攬及僱用法草案」（簡稱外人專法）被列為下個會期優先法案，為了拚明年上路，國發會昨針對外界較有疑慮的「實習簽證」及「尋職簽證」，祭出「四限一查」嚴格把關；在開放人數上，第一年實習簽證僅五百人、尋職簽證兩千人，之後逐年檢討公告，以保守穩健的原則，爭取外界支持。

立法院經濟委員會五月底審查外人專法時，面臨外界不少質疑，包括擔心可能衝擊白領及青年就業，或造成「假實習真工作」等。

授權勞動部 查假實習真工作

對此，國發會人力處處長林至美說，過去在學學生來台實習的主管機關是教育部，勞動部因管不到，無從稽查；此次為杜絕「假實習真工作」情況發生，行政院已拍板，賦予勞動部職權，未來「聯合稽查機制」上路，勞動部除可主動查緝，也接受外界檢舉，將可嚴格把關。

另外界擔心空白授權部分，國發會針對「實習簽證」及「尋職簽證」的資格、領域、時間及人數，也做了具體限制，尤其在開放人數上，將由國發會每年檢討，並做總量管制。

林至美表示，過去台灣雖然沒有尋職簽證，但每年持免簽入境，在期限三個月內找到工作，轉換為工作簽證的人數有三千人，此次開放尋職簽證是將尋職時間延長為六個月，必要的話，得再延長六個月，最長為一年，方便這些有意在台灣工作的專業外國人士有更充裕的時間尋職；但基於保守原則，第一年尋職簽證將只開放兩千個名額。

在實習簽證上，目前經濟部投審會、金管會等一年申請名額約七百多人，但只限在學學生，此次開放畢業兩年內的學生也可申請，且針對國際上都在搶的科學、科技、工程、數學、號稱「STEM」四大領域專業者，最長可實習兩年。

就業金卡 將另定義特定專才

外人專法也比照新加坡，針對「外國特定專業人才」核發「就業金卡」。但怎樣叫做外國特定專業人才？國發會近期要求各部會定義，比如薪資至少要達現有外籍專業人才之薪資的前二十五％、也就是十六萬元，或是國家科學院院士級學者等，才能享有，還要再收集各部會意見。