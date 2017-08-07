家貧棄台大改讀軍校 家扶青年變身發明王

2017-08-07

〔記者楊綿傑／台北報導〕貧窮、弱勢為人帶來苦難，卻也可能試煉出堅強人生。懷抱著科學夢，卻因家貧放棄台大改讀軍校的徐子圭，靠著努力不懈，不僅在國際發明展締造十一金六銀的耀眼成績，更參與包括經國號戰機、雄風三型飛彈等國防計畫；未來他更要實現心中的科普夢，協助科學教育從小扎根。

徐子圭逆轉人生 國際發明展奪11金

現任空軍航空技術學院工學院院長的徐子圭，以其參與經國號戰機進氣系統設計的經驗，指導兒子徐聖堯改良拜拜用金爐，減少一氧化碳排煙，在今年二月「馬來西亞國際發明展暨發明競賽」摘下銅牌榮譽。而他個人更是個發明王，在連續六年的國際發明展中，締造十一金六銀的傲人成績，並累積了卅九項發明專利，昨日更獲頒家扶基金會「金扶獎」，表彰從艱困中逆轉勝的人生表現。

曾參與經國號戰機、雄三飛彈等設計

徐子圭的父親出身陸軍，曾是前總統蔣介石的侍從，五十歲才陸續生下徐子圭及其他三名手足。在他少年時，父親的退休金被人騙走，母親也離家，一夕間一無所有，本來能讀台大的他，因為家貧而決定改讀軍校，讓妹妹等其他手足也能讀書。

軍校畢業後，徐子圭擔任飛機維修工程師長達六年，別人空餘在下象棋、聊天，他則利用時間進修，一路讀到博士學位。他更擅長利用電腦模擬解決問題，甚至有機會參與經國號戰機相關設計，在當年雄風三型飛彈屢屢試射失敗，也是他介入進行問題解析，隔年雄三終於在台東試射成功。徐子圭透露，空軍已在研發新一代戰機，希望廿年後能有新陣容。

現在徐子圭除了鼓勵兒子從事發明，也與地方政府及家扶合作推動科普營，要讓小朋友都有機會認識科學，一圓科學家夢想。

與家扶合推科普營 扎根科學教育

徐子圭昨獲金扶獎，特別感謝從十歲起認養、資助的家扶認養人潘阿姨，待他如親生兒子，也感謝國中導師郭成能、研究所教授戴昌賢。失聯多年的郭成能，昨日神秘現身，一度讓徐子圭激動地說不出話來，師徒兩人都流下男兒淚。

今年金扶獎另也表揚從搬運工變成董事長的顏清福、十歲就立志要扛起家計的實業家江松富、致力培育企業的會計師林佩樺、遭逢家變卻仍不忘回饋的愛心媽媽吳雪菁、腦麻還自行創業幫助弱勢的烘焙師李宜紋等，他們除逆轉人生，現在也都立願要回饋社會。