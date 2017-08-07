改善輸配電 學者籲速建智慧電網

2017-08-07

〔記者吳柏緯、林筑涵／台北報導〕東華大學光電工程學系教授黃得瑞指出，風災吹垮和平電廠電塔，供電就拉警報，凸顯輸配電系統的管理與維護出了很大問題，且在輸電線路中斷後，第一時間並沒有緊急應變或提出代替措施。若只看電塔倒塌這件事，問題在於「電輸不出去」，若是中期或長遠來看，則顯示智慧電網的建置很重要且必須加速進行。

黃得瑞說明，台灣目前發電模式大多是透過單一大型電廠，將電力傳輸到較遠的地方，政府要發展綠能與電業自由化時，智慧電網是不可或缺的建設，不但能避免集中式的電廠因為輸配電系統損壞而無法輸電，民眾也可自行選擇發電廠商與方式，以區域化、分散化的電網，解決用電需求。

環團：打造社區型自給自足綠能電網

台灣再生能源推動聯盟理事長高如萍也指出，現在民眾太過依賴台電集中式的發電模式，因此只要台電出狀況，就可能陷入無電可用的恐慌。綠能發電不能只靠政府在做，也應走入一般民眾生活，例如可打造社區型的分散式綠能電網，自給自足。

她指出，許多中南部荒廢農地可做太陽能發電廠，卻因沒有電網建置而無法將電輸出，若政府有心發展綠能，輸配電設施完整且分散建立，絕對是當務之急。

教授：限電議題恐讓投資者產生疑慮

中央大學管理講座教授梁啟源則認為，台灣電力需求仍在成長，電力吃緊狀況，就算今年過關，不代表明年就沒事，政府雖然致力於發展再生能源，但恐怕「緩不濟急」。他提醒，限電議題會讓投資者產生疑慮，除了對企業界產生影響，也將波及就業市場。

梁啟源建議，政府應考慮核一廠一號機及核二廠二號機重啟發電的可行性，此兩部機組未到除役時程，重啟發電也未牴觸非核家園，不應讓國家不時陷入限電恐慌中。