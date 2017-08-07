「台灣隊參加奧運」 民團東京發起連署

2017-08-07

〔駐日特派員張茂森、記者呂伊萱、王榮祥／東京、台灣連線報導〕台灣聯合國協進會昨與日本友人在東京街頭，為東京奧運「台灣隊」正名發起連署活動。前國防部長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲呼籲，台灣人要用行動力展現以台灣之名參與國際、加入聯合國的意志；協進會更盼東奧正名連署突破百萬大關，推動「台灣隊」正名。

台灣選手根據國際奧會（ＩＯＣ）規定，長年以「中華台北」名義出戰國際體育賽事。去年二月，二○二○東京五輪「台灣正名」推進協議會在網路上發起連署，指出「台灣是中國領土」的說法，根本是中國為併吞台灣行為正當化的政治宣傳；而「中華台北」名稱也等同「政治干預體育」，混淆視聽，對國際社會造成誤導，嚴重侵犯台灣人民的尊嚴與人權，更違反奧運憲章中所禁止的「以政治為由的差別待遇」，盼讓我國以「台灣」名義參加東京奧運，目前已有超過六萬七千人參與連署。

台灣聯合國協進會近日組成訪日團，赴日本發聲，二○二○東京五輪「台灣正名」推進協議會昨在東京池袋街頭，舉行台灣正名請願連署活動，蔡明憲專程到場致意，他感謝日本友人的支持，希望最終連署人數能夠超過一百萬人。

「台灣就是台灣 不是中華台北」

我駐日代表處副代表郭仲熙昨天說，駐日代表處鴨子划水，默默地做許多工作；台灣聯合國協進會此次也將拜會國會議員，表達台灣民間聲音，「這是最好的國民外交」。協進會東京分會會長高本謹友也強調，台灣要努力推動加入聯合國，台僑們會一起努力，呼籲民進黨政府應「更積極」。

蔡明憲說，日本是對台灣最友善的國家，其次是美國，中國則是對台灣最不友善的國家；對於日本民間團體發起的東京奧運台灣正名連署活動，他要代表台灣人民，向日本致謝。

二○二○東京五輪「台灣正名」推進協議會透過標語及現場宣講，不停向日本民眾與過往遊客強調，台灣就是台灣，不是中華台北，希望大家支持台灣在東京奧運能正名，以台灣名義參與這場國際運動盛事。