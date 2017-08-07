世大運防爆 軍方九鵬演訓

2017-08-07

〔記者羅添斌／台北報導〕「二○一七年台北世界大學運動會」舉行在即，軍方各單位支援反恐及維安任務，相關官員昨天指出，為了防範世大運舉行期間，各場館遭到有心人士放置甚至啟爆各種爆裂物，軍方日前曾在九鵬基地進行「反恐防爆演訓」，以強化軍方單位的反恐防爆能量。

據指出，世大運各場館若遭有心人士放置爆裂物，很可能會利用常見的汽車及機車、壓力鍋及鋼管等等做為爆裂物平台，並且擴大爆裂效果，軍方此次的「反恐防爆演訓」，就是由中科院執行「鋼管炸彈」、「壓力鍋炸彈」、「汽車炸彈」、「機車炸彈」等常見即造式爆裂物實施演練，並在啟爆後進行實地採證演練。

官員表示，憲兵指揮部為因應世大運的維安任務，及提升該部「防爆處理小組」、「鑑識小組」及「憲兵隊刑鑑士官長」等單位反制爆裂物及爆後現場處理能量，憲指部人員日前率特勤隊、刑鑑中心、憲訓中心及各憲兵隊相關人員計四十餘人，前往化學研究所推研廠九鵬廠區執行「反恐防爆演訓」。

他說，憲兵指揮部指揮官許昌中將也率高級軍官團六十餘員至九鵬廠區參訪，實地了解中科院研製的反恐裝備「ＵＤＳ無人機防禦系統」、「扁平化反恐機器人」、「偵察暨無線中繼用小型無人載具」、「ＩＥＤ爆炸裝置射頻干擾系統」及「水擊解裝置」。