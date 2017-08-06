反向安裝 安全座椅更安全

2017-08-06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕財團法人車輛研究測試中心課長蘇倍慶指出，發生車禍時，因為作用力關係，人通常都先往前衝，如果有繫安全帶，被安全帶拉住後再往後甩，所以幼童安全座椅「反向安裝」，對小朋友來說更安全，不會往前衝出去；汽車座椅（增高墊）最主要是讓已經坐不下幼童安全座椅的孩童，可以墊高身體讓安全帶繫在正確位置上。

蘇倍慶表示，由於車禍大部分的撞擊點在車前半部，所以幼童安全座椅一定要放在後乘客座，父母親絕對不能為了方便照顧，而將安全座椅放在副駕駛座；至於放在後乘客座的左後、中後或右後哪個位置，其實並無絕對性，因為發生事故時，撞擊車輛會從左邊還是右邊撞過來沒有人會知道，只要購買有標檢局認證的幼童安全座椅，配合正確使用即可。

以本案事故為例，蘇倍慶建議，如果兩大三小一家五口出遊時，若孩童都處於需要幼童安全座椅時，當然是在後座放置三個安全座椅；如果只有一個需要安全座椅，現在許多車輛後座三個位置都有三點式安全帶，較大兒童繫上安全帶，較小孩童就坐安全座椅。

蘇倍慶也說，成人繫安全帶時，千萬不要為了舒適，將頭枕調整到讓脖子直接靠著的高度，因為撞車後，人被安全帶往後拉時，頭枕是要擋住腦袋直接往後甩，等於是把脖子當成支點，頸椎反而容易因安全帶後拉時斷裂。