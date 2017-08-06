全家陪兒看診 幸福士官長遇劫

2017-08-06

〔記者李立法、羅添斌、陳彥廷／綜合報導〕天倫夢碎！闖紅燈的女護理師奪走士官長楊德文一家三條人命，楊男的丈母娘說，女婿平時多在部隊，前天休假載妻兒看病竟遇死劫，讓她難以接受；楊男的老母親悲慟說「車禍帶走歸傢伙（全家人），我好痛苦。」

留下孤兒寡母 老母好痛

義大醫院急診醫學部長蔡易廷表示，楊妻胸及肺部挫傷、腹腔及骨盆挫傷、肋骨骨折、肝臟裂傷，目前生命徵象穩定，意識清醒。而小女兒「琪琪」因頭部外傷合併顱骨骨折及顱內出血，意識不清，昨下午已緊急手術，手術順利取出顱內碎骨及血塊，未脫離險境在加護病房觀察中。

小女兒琪琪還在搏死神

「琪琪」仍與死神拔河，家屬擔心受重傷的母親承受不了精神上的打擊，祈禱母女倆能順利度過險關。

身亡的楊德文在陸軍八軍團擔任部隊士官長，與妻子簡秀純結婚十年，育有二女一男，簡婦的母親昨天急著到義大醫院看顧受重傷的女兒及小孫女，她說，因女婿經常待在部隊，女兒和三個孫子平常多住在萬丹娘家，女婿前天休假，小朋友身體不舒服，晚上開車載妻小到萬丹市區看醫師，結束診療後準備返回娘家，沒想到卻在途中遭遇死劫，讓她難以接受。

簡婦平常喜歡攝影，她的臉書上盡是全家人出遊的甜蜜照，如今卻因為一場車禍造成天人永隔，讓人不勝唏噓。

肇事楊女的公公也住萬丹，見記者上門，神情凝重，他說，媳婦前晚從診所下班後，開著婆婆的休旅車返家，該車有定期保養，對事故原因不清楚。

國防部長馮世寬聞訊後，對楊士官長遭遇的憾事深表遺憾、難過與不捨，指示陸軍司令部全力協助遺眷處理醫療、喪葬事宜，並適時提供法律協助。