女護闖紅燈肇逃 害5口之家3死

2017-08-06

連闖兩紅燈…一問三不知

〔記者李立法、黃佳琳／綜合報導〕屏東縣萬丹鄉前晚發生三死九輕重傷重大車禍！女護理師楊淑婷駕駛休旅車闖紅燈撞車肇逃，高速行經下個路口又闖紅燈，陸軍士官長楊德文夫婦一家五口被楊女猛烈撞擊，楊男與一對兒女不幸死亡，楊妻和小女兒受重傷，家屬悲痛萬分，肇事楊女竟說，她不知道車禍是怎麼發生的；雙方都沒酒駕，檢警將查明肇事原因。

卅七的楊男與卅四歲的妻子簡秀純育有三名年幼孩子，分別是九歲的大女兒「小穎」、七歲的兒子「翔翔」及三歲小女兒「琪琪」；警方發現，三個小孩都坐後座，都沒兒童安全座椅，意外發生時，楊男從和平西路口欲左轉西環路時，楊女闖紅燈，從左後方高速撞擊楊男的車，後座三個小孩首當其衝，警消懷疑沒有兒童安全座椅的保護，也可能未綁安全帶，才釀成重大死傷。

撞兩車波及一車 三死九傷

警方調查，前晚九時五十分，卅六歲楊女駕駛銀色休旅車北上行經萬丹鄉萬壽路二段與西環路口時，先追撞一輛停等紅燈、由李男駕駛的自小客車，造成車上三人輕傷，楊女肇事後並未減速，以六十公里時速繼續往前開，在距離約二百公尺的下個西環路與和平西路口，又闖紅燈撞上路口準備左轉的楊男一家白色自小客車。

左轉突挨撞 後座稀巴爛

警方表示，休旅車因衝擊力道猛烈，白色自小客車呈一百八十度旋轉，左後方幾乎全毀，駕駛楊男及他的大女兒、大兒子傷重不治，坐副駕駛座的楊妻和小女兒則重傷，現場一片狼籍；路口另一輛銀色自小客車也被波及，撞上安全島，郭姓女駕駛及二名乘客受傷送醫，所幸並不嚴重。

釀禍的楊女意識清醒被旁人攙扶到路邊休息，面對警方的詢問時，竟回答說「我不知道車禍是怎麼發生的？我什麼都忘了！」因楊女頭部也受到撞擊而暈眩，被送往高雄長庚醫院治療，檢警將等她傷勢回穩後，再進一步了解事發經過。

據事故現場商家表示，當時和平西路與西環路車流還不少，突然聽見砰的巨響，趕緊跑出門查看，三輛車已撞得歪七扭八。

救護人員表示，救護車到場時，白色自小客車副駕駛座的婦人意識還清醒，但男駕駛和後座的小孩已經失去意識，最小的女兒夾在父親背部與座椅中間，還有反應，救護人員趕緊將她救出送醫，可惜另外兩個孩子卻回天乏術。