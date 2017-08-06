行竊民進黨 韓籍慣竊曾投宿西門町酒店

2017-08-06

〔記者陳薏云、邱俊福／新北報導〕民進黨中央黨部遭韓國籍國際慣竊趙準基（譯音，CHO JUN KI）侵入行竊，該嫌三日凌晨在桃園機場逃脫後，曾投宿北市萬華區的薆悅酒店，酒店人員回想起當時狀況表示，趙男就像一般旅客一樣從容，但沒帶任何行李，且入住兩小時就外出。

專案小組還接獲北市警大安分局一名警眷提供情資，指稱開設在光華商場的通訊行，有名長相特徵酷似趙嫌的男子曾於案發後申辦一張易付卡，讓專案小組甚為重視，鎖定基地台追蹤行蹤。

據悉，警方發現趙嫌昨天凌晨與上午曾二度開機，地點分別在北市萬華區環河南路與新北市蘆洲區，因開機時間甚短，警方仍無法鎖定追緝。

根據酒店監視器拍下的趙嫌身影，趙嫌戴起黑帽，將穿著的黑色外套脫下拿在手上，造型已有別於機場，特別的是，趙嫌在機場是背著黑色後背包，走進酒店時，卻改為黑色肩背包。

酒店人員透露，趙嫌是先在網路訂房，三日凌晨近四時許走進櫃台，以不是很流利的英文表示有訂房，並掏出四千元現金繳清入住費用。當時酒店人員陪同搭乘電梯將他送到房門口，在電梯裡還跟服務人員有說有笑。

讓酒店人員印象深刻的是，趙男大概在凌晨五時許就離開酒店，直到隔日凌晨二時許，才將房卡拿回櫃檯歸還。據酒店說法，趙男僅在房間待了兩小時，之後就沒再進房。

警方認為，趙男應該已精疲力盡，亟需找尋地方休息，極有可能在萬華區尋找小型賓館，或尋求在台自助旅行的韓國遊客協助，北市警方已調派警力逐一清查中。