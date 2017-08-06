總統安全防護車 10月抵台

2017-08-06

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡政府本月四日起舉行一連三天的「政軍兵推」，期間並針對正副總統車隊緊急轉換安全地點，搭乘雲豹八輪甲車前往指揮所等狀況進行演練，凸顯總統車隊及具有防彈安全功能的「安全防護車」重要性。政府資深官員昨天指出，由國安局購置的新式「安全防護車」，防護等級可達VR9，目前正由原廠進行防護裝備改裝中，預計今年十月間運返台灣。

可抵擋手榴彈攻擊

資深官員說，國安局特勤中心現有各式具防彈功能的安全防護車，有的因車齡過久、機件老化，連原廠都不建議進行後續研改，有的則是防彈等級僅達國際防護等級中的VR7，不符合當前安全防護趨勢。

依據國際防護等級區分，VR7為可抵擋M16步槍或7.62公釐口徑各式槍枝的射擊，VR9則是除了可達VR7防護效果外，還具有抗爆（各式手榴彈）防護功能。

官員表示，新式「安全防護車」採購價格達到二千四百餘萬元，與正副總統的奧迪車廠座車同一款式，可達保密、偽裝與欺敵效果；在加裝防護裝備後，防護等級可達到國際防護等級中的VR9等級，車上並配備有緊急供氧系統、防爆油箱及自動滅火系統等。

國安局採購「安全防護車」，因未與新任正副總統座車、隨扈車採同案採購方式處理，去年引發爭議，立法院外交及國防委員會曾決議要求國安局提出檢討報告。

政府資深官員昨天表示，已對採購過程不盡周延處進行檢討，未來在籌補安全防護車時，會審慎全般整體規劃，並將提前一到二年編列預算來採購。