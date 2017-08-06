模擬共軍攻台 蔡英文今再進大直要塞

2017-08-06

政軍兵推壓軸 全天候危機想定

〔記者羅添斌、李欣芳／台北報導〕由國安會主導的年度政軍兵推演習，自本月四日起一連三天舉行，今天將進入全天的危機想定及因應處理階段，包括正副總統及各重要部會首長，今晨都將再度進入位在北市大直的要塞指揮所內，模擬中國對台發動軍事封鎖、軍事攻擊後，台灣如何因應，以及如何與美、日等友我國家進行聯繫對話，爭取國際支持。

模擬聯繫美、日 爭取國際奧援

政軍兵推是由國安會主導，目的在於軍事危機期間如何確保政軍首長安全、持續政府核心功能與運作、保護重要關鍵基礎設施。政軍兵推分為三個項目，一是指揮所的緊急開設與正副總統、重要行政首長安全轉移，其次是國家關鍵基礎設施的防護演練。

第三則是針對各項危機狀況想定、研析及處理的「政軍兵棋推演」階段，將由各重要部會首長與會，依慣例還將邀請立委及學者，分別模擬扮演友邦官員，在不同的狀況想定中進行角色推演。

政軍兵推本月四日已進行指揮所的緊急開設，蔡英文總統並搭乘雲豹八輪甲車進入大直要塞，演練緊急事故發生時，軍方安全護送正副總統、重要首長至指揮所。昨天則進行國家關鍵基礎設施的防護演練，今天全天將進行危機狀況想定及研析因應。

蔡政府自去年五二○上任後，就不斷做相關資安防護的測試與演練，這次兵推也納入國家關鍵基礎設施的防護演練。據悉，政府已針對能源、水資源、交通運輸、金融、資通訊、緊急醫療、中央與地方政府、高科技園區等八大關鍵基礎設施的防護，建立ＳＯＰ作業，一有緊急狀況就啟動應變，防止敵軍的破壞及攻擊。