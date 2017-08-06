世大運19日開幕 警盼陳抗適可而止

2017-08-06

〔記者李欣芳／台北報導〕二○一七台北世大運維安部署規劃動員台北市等五縣市警力，但因不少團體準備在開幕式及賽事期間前往抗議，政府相關官員昨透露，五縣市是外界已知的部署警力，這次世大運維安其實是全國總動員，不僅各縣市警察要待命，全國義警、義消也待命支援維安工作。

與反年改團體積極溝通中

警方掌握的情資顯示，準備前往世大運開幕式抗議的有反年改及其他社會、公民運動團體，其中又以反年改為最大宗。由於蔡總統預定在十九日開幕式前往致詞，各國貴賓也將與會，為維護總統及各國貴賓等安全，警方與台北市府等相關單位正積極與反年改團體溝通，表達台灣是個民主社會，尊重對方自由表達意見的權利，但盼「適可而止」。

據悉，世大運的維安人力，原本規劃台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣等五縣市警力五千人，加上警大學生二千人，原估至少七千人，但這次連警專學生也加入支援維安行列，加上動員義消、義警投入，目前要負責維安的整體人力已達一萬多人，未來若發生大型陳抗或有恐攻事件，由於全國有逾七萬名警察，支援規模將再擴大。

內政部決定在十二日世大運選手村開村日，在警政署成立中央安全指揮中心，與世大運營運中心保持廿四小時全天候的緊密連繫，包括隨時可舉行視訊溝通，處理緊急狀況。

二○一七世大運十九日到卅日在台北舉行，將有來自全球一百卅一國代表隊，七六三九名運動員、三七五八名職員，總計一一三九七人參與，維安警力高度戒備，特別要防止陳抗團體在開幕式當天抗議時失控。