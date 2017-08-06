世大運反恐 將阻絕於境外

2017-08-06

啟動航前資訊系統 過濾旅客身分

〔記者李欣芳、劉慶侯／台北報導〕二○一七台北世大運十九日將登場，政府全面防止恐怖攻擊以確保賽事安全，據透露，我國近日內將啟動航前旅客資訊系統電腦勾稽，與多個國家的機場電腦系統連線合作，旅客從他國機場登機來台前就先過濾身分，若發現有恐怖份子的疑慮，立即在他國機場的登機門前就攔下，透過國際合作第一時間將恐怖份子阻絕於境外。

三年前一名阿拉伯聯合大公國男子從中國上海搭機飛抵高雄小港國際機場入境時，透過航前旅客資訊系統的過濾，被移民官發現是被列管的國際恐怖份子，隨即被帶往桃園機場，安排搭機遣返杜拜。

他國機場 提前攔阻可疑來台旅客

今年世大運過濾恐攻的作法則與三年前有別，官員透露，台灣的航前旅客資訊系統已與美國、日本、東南亞等國家的機場航前旅客資訊系統連線合作，因應世大運，從他國來台旅客透過這個系統合作的資料勾稽，就可過濾所有來台旅客身分，一發現有問題，就直接在他國的機場登機門前攔阻，不讓對方上飛機，反恐的作法是直接阻絕於境外。

國際反恐陣線 台灣間接成為一員

據悉，我國雖不是國際刑警組織會員，難以取得第一手反恐訊息，但透過與美國、日本等先進國家雙邊情資合作或簽訂協議等方式，已掌握國際恐怖份子資料庫名單，世大運的反恐即是透過航前旅客資訊系統結合資料庫名單，過濾來台旅客的身分，也使台灣間接成為國際反恐聯合陣線的一員。

知情官員表示，透過航前旅客資訊系統的電腦勾稽及與多個國家機場的資料連線，應可阻絕九十九．九％的可疑份子，但政府不會掉以輕心，要全面防止任何的恐攻事件發生。

官員說，世大運選手、教練與各國政要等貴賓來台，由台北世大運發出邀請函給對方，來台的選手、教練與貴賓只要持護照與邀請函，經確認身分後即可入境，給予免簽優惠，使這些人來台不必再洽辦簽證，這也是給對方的尊重。

移民署則指出，針對可能發生的境外人士（含中國地區人民）來台尋求政治庇護事件，由於我國尚無難民庇護法制機制，且目前有關難民庇護規定均尚在立法院審議中，因此將不會受理。但針對個案仍可依具體事實及受迫害之立即危險者，得核予專案長期居留的要件，屆時再由移民署邀集國安局、陸委會、外交部等跨機關聯合審議。