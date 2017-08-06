封國道攔運毒 獲181公斤K他命

2017-08-06

〔記者謝武雄、林嘉東／綜合報導〕桃園地檢署指揮海巡署、警方等單位，長期監控綽號「阿廷」為首的大型販毒集團，得知四日下午將從台中運毒至桃園交貨，檢方調派四十多名警力分乘十三輛偵防車跟監，配合國道警察四輛「紅斑馬」警車，罕見將國道四線車道「封路」圍捕，逮捕劉昱廷等三嫌，起獲市值一億八千萬元的三級毒品Ｋ他命一百八十一公斤。

販毒集團 北上桃園交貨

海巡署台北機動查緝隊掌握販毒集團情資，報請桃園地檢署指揮偵辦，四日下午鎖定廿七歲嫌犯劉昱廷開賓士車當前導車，廿五歲董興詩開著豐田CAMRY汽車載廿歲蕭祖勳，車內有一百八十一公斤Ｋ毒分裝在茶葉袋內，再裝進十一只水果紙箱內，由台中沿著國道三號北上桃園交貨。

警方跟監 佈下天羅地網

該集團很狡猾，運毒時會用其他轎車護航，還會故意闖紅燈、繞巷弄等確認是否被跟監，專案小組因此編排十三輛各式偵防車全程跟監，確認運毒車開上國道三號龍潭段後，檢方立即指揮國道警察四輛「紅斑馬」警車，先在四線車道上緩慢並排行駛，迫使後方來車全部放慢車速，最後在國道三號北上七十四．四公里處，將運毒車堵在車陣上，四個車道回堵三公里之遠。

逮3嫌 起出1.8億元毒品

兩運毒車困在內側車道上，被七輛偵防車團團包圍，廿多名荷槍實彈查緝人員下車逮人，有人持破窗器破窗，有人持槍大聲喝令，劉嫌三人被突然現身的緝毒人員嚇到，無力反抗，乖乖配合抱頭下車，旋遭壓制逮捕，並在CAMRY車內搜出毒品。

檢警調查，劉嫌供稱受僱於綽號「阿廷」的金主以五十萬元代價運毒，找來蕭嫌與董嫌開運毒車，並不知毒品來源；三人昨天被移送桃檢偵訊，複訊後聲押禁見獲准。