世大運開幕式測試 萬人體驗

2017-08-06

〔記者蔡亞樺、卓佳萍／台北報導〕二○一七年台北世界大學運動會倒數十二天，世大運組委會昨動員一萬四千三百人進行開幕交通、維安等安全系統測試。模擬開幕典禮各國代表團進場時，中國代表團國旗「五星旗」飄揚在台北田徑場內，而蔡英文總統以主辦國的主人身分出席宣布世大運開始。

世大運開幕式將於八月十九日晚間七點在台北田徑場舉行，安排將近三小時的活動，包含正式儀典及三段表演。昨晚六點起進行開幕式測試，首度開放近八千人湧進台北田徑場參加開幕式流程，和軟、硬體測試與人員進、退場機制。

組委會前天邀請近兩千五百名民眾，扮演三十個代表團到選手村試住，昨天同一批人模擬開幕式各國代表團，由工作人員舉牌引領入場，以英文字母排序進場，到了「Ｃ」字母時，中國代表團的五星旗進場，不過據悉，中國代表團將缺席開幕典禮。身為地主的台灣代表團壓軸，龐大代表團進場時，雖僅是模擬，場邊民眾非常入戲，全場起立鼓掌歡聲雷動。

儀典模擬台北世大運主席柯文哲、世界大學運動總會（FISU）致詞，扮演蔡英文總統的工作人員宣布世大運開始，響起FISU會歌與FISU會旗。開幕式模擬表演結束後，舉辦「世大運萬人祈福活動」，由台北地藏禪寺、法鼓山、中國回教協會等各宗教團體代表，與市長柯文哲一起敲響祈平安的鐘聲，祈求世大運順利。

昨天模擬開幕式交通動線，各國代表團從林口選手村搭乘接駁車到開幕場地台北田徑場，原本預估車程需要四十到五十分鐘，世大運執行長蘇麗瓊表示，過程比想像順暢，僅花費三十二分鐘就抵達，這兩天主要針對交通流量、進場動線與貴賓接待測試。

世界大學運動總會（FISU）夏季世大運主任凡德帕斯昨到場巡視預演，他表示與台北世大運組委會合作愉快，也稱讚台灣沒有興建太多新場館，就能舉辦世界第二大型的綜合型賽會，將成為世界各國的典範。（相關新聞刊A2、S3）