民進黨中央黨部遭竊 韓籍慣犯逃脫

2017-08-05

入境第二天 敏感地點作案

〔記者邱俊福、劉慶侯、蘇芳禾／台北報導〕民進黨中央黨部昨驚傳竊案，八月一日清晨遭前一天入境的韓籍國際慣竊趙準基（譯音，CHO JUN KI）搭乘電梯侵入，僅十多分鐘就竊走八樓辦公室抽屜內約九萬多元現金，當天馬上搭機赴日離境，但他被國際刑警組織列管，遭日本拒絕入境遣返回台，不料他卻在桃園機場趁移民署不注意，翻過查驗檯逃脫。

據透露，失竊的現金為黨工所有，本來當天要還錢給別人，才會留下大筆現金在辦公室。民進黨發言人楊家俍昨晚召開記者會表示，黨部除了損失現金，沒有其他任何資料或設備的損失破壞，可能是因為前一天辦活動忘了鎖門，導致竊賊進入。不過由於被竊地點敏感，是否還有其他文件遭竊？竊賊為何入境第二天就鎖定民進黨中央黨部下手、犯案後立刻離開？國安單位極為重視，已要求移民署、刑事局共同追緝。

國際列管 赴日被遣返回台

警方調查，卅四歲的趙嫌曾在韓國、菲律賓、泰國與澳門等多個東南亞國家地區行竊，作案方式多是持韓國籍駕照等證件，投宿在國際連鎖五星級酒店，入住後伺機竊盜其他房客財物，隨即搭機潛逃到其他國家以同手法行竊，幾乎都是一人作案。

警方說，上月卅一日，趙嫌以觀光名義由泰國入境，入住台北市Ｗ飯店，一日清晨七點十四分，他進入台北市北平東路華山大樓，搭乘電梯逐樓推門，在八樓推開民進黨中央黨部玻璃門後，逐一拉開辦公室內抽屜，竊走九萬餘元現金，從容離開。

當天下午二點多，趙嫌搭機飛往日本東京，因他被國際刑警組織通報列管，日方拒絕他入境，本月二日深夜將他遣返回台。

趙嫌原本預計轉搭三日班機返回韓國，當時移民署國境事務大隊尚未知悉他遭遣返原因，查詢發現他並未被我國禁止入出境，且是轉機旅客，僅通知航空公司妥為照護，屆時再依對方預定班機安排出境。

翻過機場查驗檯 溜入國內

不料三日凌晨，趙嫌在桃園機場第二航廈徘徊，利用國境大隊在南側忙於查驗入境旅客時，趁隙從北側未開設的查驗檯，直接跳過閘門，溜入海關跑進迎客大廳逃脫。

警方根據監視畫面追蹤，趙嫌從桃園機場脫逃時，護照等相關資料都遺落在機場，身上僅有一張駕照，也未與他人電話聯繫，第一時間便搭計程車潛回台北市Ｗ飯店周邊，再轉往萬華區、台北車站一帶，最後轉至大同區，疑似找尋便宜商旅休息。

警方研判，趙嫌至少廿四小時未闔眼，又沒有證件可以投宿合法旅店，極有可能找小旅館投宿，警方正全面動員追查。