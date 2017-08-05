中廣是否為附隨組織 黨產會擬開聽證會

2017-08-05

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北地檢署重啟偵辦三中案，昨約談中廣董事長趙少康等人到案說明，而行政院黨產會自去年成立後，也將中廣、中影案列為調查重點，黨產會委員昨指出，三中案明顯違反一般正常交易常理，有重啟調查的必要，針對中廣是否為國民黨附隨組織、資產是否為不當取得等爭點，今年下半年可望開聽證程序進行認定。

三中案交易過程複雜，黨產會去年十二月曾就中廣案召開預備聽證會。趙少康當時多次重申「只買頻道、未買中廣資產」，強調十億元僅買了中廣廣播事業，其餘四十七億元中廣資產部分，仍由國民黨黨營事業中投公司支配，力圖撇清與國民黨的關係。

趙少康當時更提及「中廣的帳分成兩個部分」，所有資產的帳都在另一部分，中廣目前使用的大樓等於是向光華公司租用，每年要付多少租金也列在帳上。據悉，黨產會也同時掌握，中投財報中確實有列出中廣資產收益，直至二○一四年共有六億多元，中廣也有相關款項列於內帳中。

中投公司協理曾忠正於預備聽證會也證實，當初雙方在合約中約定，中廣資產分割後所衍生的收益，都歸中投與光華公司，因此過去十年中廣名下不動產所產生的租金，都是屬於光華所有，所付出的維修費用、人事費等，也由光華負擔，等於證實中廣資產確實由中投所支配。

黨產會委員透露，黨產會曾在預備聽證會後，再次約詢趙少康及曾忠正，兩人皆指出，中廣資產部分仍屬於國民黨，根據兩人說法，中廣的資產未脫離國民黨實質控制，「根本是標準的附隨組織」。

除以行政處分手段追討中廣財產，黨產會委員表示，黨產會不排斥與中廣、中投及國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）就中廣資產分割案一事，進行四方協商；若ＮＣＣ允許中廣分割案，將中廣頻道與資產分割，就能順利把松江大樓、林森大樓等中廣資產收歸國有，讓中廣案儘快落幕。若中廣資產分割仍不可行，還是能依「黨產條例」，針對中廣是否為國民黨附隨組織進行認定。