焦點評論》不該藐視檢察官

2017-08-05

記者鄒景雯／特稿

中廣董事長趙少康到北檢去「作證」，被請回後，對外大聲為自己辯護。但他的說法，不只是笑話，而是公然把全國人民當作無知者，甚至有藐視檢察官專業之嫌，恐怕是罪加一等？！

趙少康是這樣振振有詞的：「如果我是計程車司機，跟銀行貸款或跟車行融資買一部計程車，每天辛苦開計程車，賺錢後去付我當初買計程車的錢，難道這樣算是無本生意？」他還宣稱：「自己出價最高。」

首先，錢有「時間價值」，以五年分期的方式付完十億，並不等於一次付了十億。他其實只以十億的「折現值」就取得了中廣頻道，「出價最高」的說法大有問題。天下為什麼有這麼好康的事？特別是在有多組買家競逐的情況下。就因為他叫趙少康嗎？

更大的問題是，有誰聽說過買賣大型公司時，買方的「融資」竟然是由賣方以分期支付方式提供的嗎？業界就指出，中廣疑案，在交易本質上，是趙少康向國民黨買了一個結構奇怪的「買入選擇權」，亦即買方付了一點錢之後，「有權利買，但沒有義務買」，買方因此本小利大風險低，絕對是筆好買賣。

這就好比到花店去買一個現值一千元的盆栽，但只須先付二百元，未來再分四期各付二百元，而不必當場就付清一千元。這樣的買賣，後續可能發生兩種大不同的結果：一是盆栽經過細心呵護，再加上藝術造型，若干年後升值了，成為五千元，但這四千元的價差全歸買方所有，賣方一毛錢也分不到。在這情況下，買方享有完全的增值利益，賣方無從分享。二是盆栽經過不當的照顧，沒多久就枯萎了，這時買方若抱著已掛點的盆栽來還給賣方，賣方莫可奈何，只能收到頭期的二百元。這種情況，賣方承擔所有貶值風險，買方玩了一圈，風險只是區區的頭期款。

這就是選擇權以小搏大的奧妙之處。因此，在金融市場上，選擇權被廣泛用來避險和投機，這時候選擇權只是個中立的金融工具，持有者不會有機會介入相關實體的經營。但一旦持有選擇權的一方又握有完全的經營掌控權，另一方除了祈禱之外，什麼都做不了。公司經營好了，買方享受所有成果，經營壞了，後果卻由賣方承擔，是很不公平的交易，故選擇權從來不會被用來進行大規模公司收購。這正也是中廣案最弔詭之處！

至於趙強辯：「買房子有誰能一次付清？」但趙先生，您買房子的確不用一次付清，不過大家通常是跟銀行貸款，絕對不會有屋主讓您五年分期付款！

國民黨為什麼要與趙少康進行這種無本生意的不公平交易？是馬英九拜託趙少康出面買？是假交易？趙少康怎麼可以認為檢察官這麼缺乏智商，連這點道理都不懂？