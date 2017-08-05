陳其邁質疑：張哲琛替馬開脫 淪余文第二

2017-08-05

張稱交易案與馬英九無關

〔記者曾韋禎／台北報導〕台北地檢署因律師周武榮的告發而重新偵辦中廣交易案。被告身分約談前中投總經理汪海清、前國民黨行管會主委張哲琛訊後均遭限制住居。民進黨立委陳其邁指出，張哲琛辯稱相關交易與前國民黨主席馬英九無關，莫非是余文第二，完美切割？

陳其邁說，行管會就是在黨主席馬英九的指示下，於二○○六年一月二十五日的中常會提出黨產處理報告表，清楚臚列三中案的交易金額。直到該年底的十二月二十二日，中投才與趙少康及「好聽」等四家公司簽約，出售中廣。

陳：有人出更高價 馬當然知情

他表示，況且這過程還有高育仁與趙守博等買家，出價優於趙少康的十億元；怎會讓至少價值二十五億元的廣播事業，賣給只拿得出二億元頭期款的趙少康？這個過程，馬英九當然完全知情。張哲琛的飾詞，純粹想替馬開脫。

陳其邁說，中廣交易案除了有很明顯的高價低估問題，至少價值二十五億元的頻道與至少價值九十億元的不動產，最後竟只估出頻道十億元、資產四十七億元，就是涉有背信之嫌的低估。另外，最後承接中廣債權的欣裕台公司，理應持有這筆債權；然而，只要比對欣裕台二○一四、一五年的資產負債表，其淨值竟由五十二．六四億元大幅縮水至二億元，短少的五十億元幾乎就是中廣的四十七億元資產，是否是為了規避追查，而隱匿至他人名下？