中廣交易背信案 最快月底傳訊馬英九

2017-08-05

〔記者錢利忠、徐義平／台北報導〕台北地檢署偵辦中廣交易案，昨凌晨依背信罪諭令主導三中交易案的國民黨行管會前主委張哲琛、中投公司前總經理汪海清限制出境、出海及住居；關於交易案金流，檢方採隔離訊問，逐筆釐清幕後決策者，發現兩人均在時任黨主席馬英九指示下，受託處理黨營事業；因承辦檢察官九月將調任，最快月底前將傳訊被告馬英九。

張哲琛汪海清 限制出境

檢方調查，馬英九於九十四年出任黨主席後，為實現「九十七年以前完成黨產信託歸零」政見，指派張哲琛專責處理黨產。九十四年間，張哲琛在中常會向馬英九報告攸關中影、中廣交易案的華夏投資公司股權處分案進度；馬還針對黨產處理過程、黨營事業員工權益等做裁示，對華夏完成釋股表示肯定，顯見馬在交易案中具關鍵決策角色。

是否背信 關鍵在於鑑價

此交易案的買方、中廣現任董事長趙少康，前天作證後強調交易絕對沒違法；曾任北檢檢察官的律師陳重言表示，負責中廣案的內部人是否構成背信，關鍵在於資產鑑價過程有無被不法低估，檢方須證明內部人與趙合謀，而損及中廣利益，趙才可能成共犯。

告發人周武榮指出，中投找衡平資產鑑定公司負責人楊忠耕替中廣、中影進行資產鑑價，但楊疑與中影買家郭台強關係密切，質疑楊忠耕非適合人選；據悉，楊忠耕於九十四年間在萬盛會計師事務所任職時，曾替由郭台強擔任董事長的正崴科技公司做過會計認證。針對周的看法，楊表示尊重。

檢方為釐清中廣案相關決策者當初進行資產鑑定時，有無涉賤賣或損及股東權益等背信問題，已以證人身分傳喚楊忠耕，正崴確曾委託他替投資計畫提供意見，但他不認識郭台強，也沒在郭的關係企業任職，與郭沒任何關聯。

外界質疑中廣資產鑑價時被低估，楊忠耕表示，鑑價是由證券分析師依當時市況，提供合理的價格區間給中投參考，不能用現價去回推當年市況。

有人查到楊忠耕在國民黨處理三中期間，曾出任中投轉投資的文炳印刷監察人，楊說當初是在國民黨內的大學學長引薦下，才出任文炳監察人，但連同會議出席費僅年收約四千元，不可能影響他專業鑑價時心中的那把尺。