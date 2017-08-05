張國煒招兵買馬 何煖軒︰祝福他

2017-08-05

「航空業是燒錢事業」

〔記者王憶紅／台北報導〕前長榮航空董事長張國煒成立星宇航空並開始招兵買馬，華航董事長何煖軒表示，航空業是燒錢的事業，華信航空當年是已故中信金控董事長辜濓松成立，兩年後辜濓松請華航買下；而他（張國煒）如果覺得可以做，當然是祝福他。

一年現金流量二百億

何煖軒表示，航空業是人力、物力、財力集中的事業，更是燒錢的事業，一年要準備現金流量約二百億元，「張國煒要做，我們只是提意見」。

對於星宇航空表示，第三航廈動工，未來會有很多時間帶。何煖軒則說，不僅要看我方的時間帶，更要看對飛方的時間帶，開放天空其實是幌子，各國政府都會保護自己的產業，「對方給你時間帶才是真的」。

何煖軒表示，以韓國為例，五月提出雙方修約以增加航班，但韓國還欠華航四個時間帶、欠華信七個，因此請韓國先還時間帶給華航，再談增班事宜。

何煖軒說，他親身經歷辜濓松申請成立華信航空以及已故長榮集團總裁張榮發申請成立長榮航空，這些經過他都很清楚，所以才善意提醒民航局、交通部。他強調，華航不怕競爭，且競爭對手都是在國外。

根據華航資料，近二十年有五家美國航空業被併購、六家歐洲航空業被併購，而義大利航空今年五月宣告破產。亞洲航空公司方面，自二○○七至二○一七年，雖然家數成長八十二％至一四八家，但也有公司整併或破產；例如，日航二○○九年破產重整，台灣的威航、復興航空相繼在二○一五、二○一六年宣布解散。