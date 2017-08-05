砸百萬作弊 工作四年就回本

2017-08-05

〔記者黃佩君／台北報導〕國營事業僱員考試較職員簡單，項目多為選擇題，且僅需高中職學歷即可報考，因而遭舞弊集團鎖定。其中，中油僱員起薪雖僅二．七萬元，但加上獎金等，一八○萬元舞弊費用工作約四年即可「回本」；且中油工作穩定、薪資逐年晉升，任職十年平均可達五．六萬元，領班甚至可達七．六萬元。

考前要求先簽百萬本票

中油驚傳考試舞弊且有集團涉入，該集團還涉及大學指考、中鋼、中華電信、台銀及台電等招考。中油表示，該集團以陳進福、陳文棋兄弟為首，十餘年來鎖定國營事業、公股銀行考試等進行舞弊，手法與時俱進，以呼叫器、震動項圈、手機、微型耳機等方式傳遞答案。

據了解，該集團會要求考生先簽署百萬元本票，待考試當天槍手先行應考並快速將試卷或答案送出，集團隨即向考生發送答案；由於中油僱員考試錄取率僅約三％到八％，因此舞弊通常鎖定有加分的睦鄰名額，上榜更加容易。

鎖定睦鄰名額 有加分易上榜

中油僱員薪資「先蹲後跳」，半年實習期間僅二萬三六二五元，實習期滿二．七萬元，但到頂可達六．五萬元，任職十年後平均五．六萬元，升為領班可達七．六萬元。台電僱員起薪則為二萬七○四○元，到頂可達七．六萬元，任職十年平均約五．七萬元，累積年資後高薪可期。

因此，儘管舞弊代價高達一二○萬至一八○萬元，但「先上後付」，加上國營事業被認為「鐵飯碗」，又可穩定加薪，使得舞弊集團「客源」源源不絕。