中油查舞弊 代考費180萬

2017-08-05

台電、台銀、中鋼招考也遭舞弊集團滲入

〔記者黃佩君／台北報導〕本報三月獨家報導中油僱員考試舞弊開除十六人，中油昨公布調查結果，證實有考生與舞弊集團掛勾，以一二○萬到一八○萬元代價，透過電子設備或以槍手代考方式舞弊；甚至循線報在台電僱員考試目擊舞弊集團首腦，並抓到五名現行犯。中油表示，將更換辦理考試單位，也會加強考核淘汰人員，改變「鐵飯碗」制度；據悉，因去年僱員實習將於本月十一日屆滿，屆時將再淘汰數十名不適任的新進員工。

原考96分 重測僅拿26分

中油去年僱員甄選驚傳舞弊，中油表示，當初發現新進僱員有部分能力與考試結果不成正比，對部分僱員進行複試，有十六人再考成績與原本相差二十五分以上，甚至有人原本總分九十六．七五分，重測僅二十六．二五分，當面測試時連容量單位等最基本的問題都無法回答，因此將這十六人解聘。

中油說明，經過半年調查，確認此案與舞弊集團有關，連台電、台銀、中鋼等招考也遭捲入。而且，此案又扯出案外案，有一名僱員竟由現任員工代考，兩人為鄰居關係，槍手收取十萬元；另有三名正式僱員坦承與舞弊集團掛勾，以一二○萬到一八○萬元不等代價以電子舞弊或偽造證件以槍手代考形式作弊，上述中油員工均已遭解聘。

金融研訓院不再接辦招考

中油副總畢淑蒨表示，過去均委託金融研訓院辦理招考，以後將委託其他單位辦理；此外，考試命題也將從選擇題改為填空或問答題，並由電信單位配合屏障手機訊號、金屬探測等，以杜絕舞弊。她也呼籲，檢調單位對舞弊應以刑法三三九條詐欺罪論處，不要讓舞弊集團一再逍遙法外。

金融研訓院則表示，董事會四月起決定不再舉辦國營事業考試，因為考試若要以儀器加上人力精密防弊，報名費恐要提高，但目前僅八百元就被認為相當高。不過，今年仍有台糖與台水僱員考試，仍會依約辦理。

中油將再解聘不適任新人

畢淑蒨也說，未來中油會加強對員工考核，除了半年適用期會更嚴格審視是否具有能力、能確保工安外，對正式員工的年度考核也會更加嚴格，改變過去「一試定終身」、「鐵飯碗」形象。

據了解，由於去年度僱員考試錄取人員將於本月十一日試用期滿，在試用期間仍發現不少員工有能力不足的情況，中油將再度進行淘汰，預計遭解聘人數恐達數十人。