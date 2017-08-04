交通部討回多筆中廣地 公告現值逾40億

2017-08-04

〔記者鄭瑋奇、黃欣柏／台北報導〕針對中廣公司過去涉嫌佔用多筆國有土地，交通部共提出五起追討土地訴訟，四起勝訴案共討回五．四六公頃土地，並已全數結案登記為國有地，以一○六年土地公告現值計算，追回土地價值金額達四十．○六億元。

敗訴仍占部分國有地 一審判賠1.4億租金

由於中廣敗訴後仍持續占用部分土地，交通部遂又提告追討不當得利。板橋、八里機室部分，去年底台北地院判中廣需賠償一．四億餘元不當得利，中廣不服判決，全案現已上訴至高等法院。花蓮機室部份，交通部提告追討五百九十四萬元不當得利，預計今日宣判。

中廣過去曾跟政府簽訂合約，負責處理政令宣揚事務，並據此使用交通部名下大量土地，但民國八十七年中央廣播電台成立後，雙方合約已明文終止，中廣卻仍持續占用土地，直到陳水扁政府開始清查國民黨不當黨產，交通部才陸續提告追討。

交通部共提出五起訴訟，標的包括新北市板橋區八筆土地、新北市八里區十六筆土地、彰化縣芬園鄉與花蓮縣花蓮市各三筆土地，以及嘉義縣民雄鄉兩筆土地。經過多年纏訟，最高法院二○○五年間先就民雄鄉土地部分做出宣判，由中廣勝訴確定。

但除嘉義民雄土地訴訟被中廣拿下外，其餘四案分別於二○○七年、二○一○年、二○一四年、二一○五年判決定讞，且全部由交通部勝訴。

交通部成功討回的土地，彰化芬園機室約○．一公頃，去年土地公告現值約四百萬元；八里機室二．六二公頃，現值約十一．九八億元；板橋機室一．七八公頃，現值約二十六．○七億元；花蓮機室○．九六公頃，現值約一．九七億元。