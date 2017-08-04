三中案北檢重啟調查 打臉前特偵組

2017-08-04

〔記者吳政峰／台北報導〕特偵組過去偵辦「三中案」長達八年，二○一四年以「查無不法事證」簽結，政黨輪替後，台北地檢署重啟調查，發現弊端重重。上月，前國民黨立委蔡正元已因「中影案」被台北地院裁定羈押禁見，中廣董事長趙少康等人昨又因中廣案被傳訊；三中案重要人士接連陷入司法調查，狠狠打臉當年的特偵組。

當年特偵組「查無不法事證」簽結

二○○五年因「黨政軍退出媒體」政策，國民黨脫手中影、中廣、中視等三家媒體，過程爭議不斷，民進黨前主席游錫堃認為國民黨賤賣，隔年向特偵組告發；但特偵組歷經八年偵查，換了五任主任檢察官，傳喚趙少康、蔡正元、郭台強等近百位政商人士，二○一四年以查無不法為由，簽結全案，引發不小波瀾。

當年特偵組認為，三中案的股價市值與出售價格差不多，屬合理範圍，並無賤賣，趙少康被控不實驗資違反公司法、蔡正元被控背信、侵占部分，均查無實據，予以簽結。

北檢近期重啟偵辦，發現蔡正元擔任中影董事長期間，涉嫌透過減資侵占中影、阿波羅公司計三．七億元，檢方調查後，查出其中一．三億元流入蔡正元與其妻洪菱霙的香港帳戶，涉及侵占、背信等罪，上月向北院聲請羈押禁見蔡獲准。

趙少康也無法置身事外，一名國民黨前主席曾痛斥「中廣這個交易案根本就是亂搞，哪有只買執照經營，卻幾乎等於不必先付錢，事後再從每年的盈餘中還給國民黨的？」形同「自己買自己」。

巧的是，本月初又傳出趙掌控的播音員與悅悅兩家公司，從二○○六年起陸續匯款給國民黨，到二○一二年共匯了約五億元，疑用中廣盈餘轉當支付給國民黨的價金。

北檢昨傳喚趙少康、國民黨前行管會主委張哲琛、前中投總經理汪海清等人說明，查清究竟有沒有「無本生意」之實，再度打了前特偵組一個耳光。