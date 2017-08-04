訊後受訪 趙少康：買中廣 我出價最高

2017-08-04

〔記者錢利忠、吳琬婷、陳鈺馥／台北報導〕中廣董事長趙少康昨因中廣案被傳喚，他訊後受訪時表示，取得中廣是經過正當程序，且他的出價是所有人當中最高，中廣在他接手後起死回生，絕對不是外界所說的「無本生意」。

「二億是訂金，八億尾款五年付完」

趙少康表示，外面以訛傳訛很久了，一次說清楚也好，很多人質疑他花二億元買五十七億元的中廣，實際上不是這樣，他是花二億元買十億元的媒體，而且二億元只是訂金，尾款還要分五年付完。

對於媒體報導質疑趙少康買中廣是無本生意，趙少康難掩怒氣說，買中廣是要付錢且須辛苦經營的，若虧損誰負責呢？如果計程車司機跟銀行貸款或向車行融資買一輛計程車，司機每天辛苦開車賺錢，賺到錢後，拿去付當初買車的錢，難道是無本生意嗎？難道付出的心血就不是心血，就不是本嗎？

趙少康還說，譬如買房子先付百分之十、二十訂金，剩下的用貸款，等努力工作賺錢後，拿來還買房的錢，難道這也叫無本生意嗎？買房子有誰能一次付清？說到激動處，趙反譏說：「講些什麼話啊，共產黨啊？」

趙少康表示，他接中廣前，中廣從八十五年到九十六年，每年廣播收入從十三億元降到六億元，他很努力維持，中廣在他去之前年年虧損，直到他接手後止虧轉盈，都是所有中廣同仁的努力，中廣才能起死回生，大家不要以為是很簡單的事。

被追問中廣交易案有無違法及對馬英九前總統列被告看法時，趙少康回說，馬英九被告的多了，不只是這件，至於中廣交易案，當然沒有違法，特偵組以前已傳他三次了，都查得清清楚楚。

馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，包括中廣案在內的「三中案」，經過特偵組多年詳細偵查，在二○一四年以查無不法事證簽結，趙少康已經說得很清楚，中廣案當然沒有違法，一切清清白白。

中廣昨也發布新聞稿表示，中廣在二○○六年股權的交易符合常規。中廣強調，二○○六年進行股權交易時，以優於二○○五年中時集團與國民黨的交易條件，購買中廣的廣播事業，且好聽等四家公司在二○○六年與中時進行股權交易時，中廣已不是國民黨黨營事業，是中時集團二○○六年股權交易後，又將對中廣四家母公司的債權轉予國民黨黨營事業。