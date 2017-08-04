陳其邁：當年有人願出15億買中廣

2017-08-04

〔記者曾韋禎／台北報導〕國民黨二○○六年以五十七億元將中廣賣給趙少康，但趙只出十億元購買廣播部門，並透過四間公司分六次支付。雙方同時簽下「股份轉讓契約書」，由代表國民黨的華夏公司推薦「超過二分之一之董事席次及一席監察人」，確保債權。

「趙少康僅花兩億的無本生意」

二○○五年十二月二十五日，國民黨在黨主席馬英九指示下，趕在黨政軍退出媒體的截止日，透過華夏公司把中視、中廣、中影，以四十億元售予中時集團的榮麗公司，但最後榮麗以八．九億元買下中視，國民黨另尋中影、中廣買家。

當時有多組人馬爭取中廣，但最後在馬英九主導下，由同樣領「中山獎學金」赴美攻讀、曾是「反共愛國聯盟」成員的趙少康出線。國民黨因此在二○○六年底以五十七億元出售中廣給趙少康及其旗下的「好聽」、「悅悅」、「播音員」、「廣播人」等四間公司，但趙只願出十億元購買廣播媒體部門；並先由四間公司支付二億元簽約金，再透過五次分期付款支付八億元餘款，直到二○一二年才付清。

華夏公司因此與趙少康簽下「股份轉讓契約書」，廣播十億元、資產四十七億元，以「好聽」等四間公司，共同簽發五十五億元本票，約定未來處分房地產後，要歸還給國民黨。

契約亦明訂，在趙少康等人支付五十七億元的九十％之前，為確保華夏債權，華夏可推薦「超過二分之一之董事席次及一席監察人」，且一千萬以上的重大資本支出、財務主管任免，都應徵得華夏同意。

中廣之後則想分割減資，成立新的資產管理公司，專門處理中廣不動產。但屢遭國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）所駁。

中廣的藍營色彩董、監事，在民進黨贏得二○一六年的總統、立委大選後，隨即於一月二十日遭到撤換。

而中廣當年因執行「終止遏制匪波任務」而取得的「音樂網」與「寶島網」頻道，雖因任務已在二○○四年終止，但中廣始終拒絕繳回。直到二○一六年六月，ＮＣＣ以核准中廣換照為條件，要求中廣無條件繳回兩頻道；最後在今年五月一日停播兩頻道。

民進黨立委陳其邁指出，中廣在二○○五年擁有五個全區頻道，總值至少二十五億元；包括松江大樓、林森大樓等十九筆不動產，總值至少九十億元。但國民黨當年委託的鑑價公司僅根據資產負債表及帳面淨值，估出頻道十億元、資產四十七億元，就是刻意低估。

他質疑，當年有其他買家願意出價十五億元購買頻道，卻由僅出十億元的趙少康購得；後續的八億元還是來自中廣盈餘，更是僅花二億元的無本生意。北檢應該擴大追查交易案的幕後藏鏡人，釐清案情。