台指期開盤閃崩千點 多單閃賠億元

2017-08-04

期交所：系統正常 確認非下錯單

〔記者羅倩宜、陳梅英、陳永吉／台北報導〕台指期昨開盤未久驚見閃崩逾千點，短短一分鐘內，投資人上沖下洗，期貨商估算全市場的多單無妄損失約一．一四億元，市場傳聞四起。

統一證券出面表示是程式交易的被動停損，損失約兩千萬餘元；金管會證期局指出，若是因啟動停損單而造成大跌，規模與金額是市場首見，已要求期交所針對三大重點進行瞭解；期交所檢視交易系統一切正常，並無人為操縱或下錯單情形，研判應是眾多交易人對行情不同預期，掛出委託單成交後，觸發不同交易帳戶交易決策的委託執行，才導致較大幅度波動。

台指期昨以一○四五八點開出，二十五秒之後，立刻下殺到九四○八點的跌停價位；後短短兩秒間，六次觸及跌停又打開；下殺曲線歷時一分鐘，才回升到一○四○○點以上的正常水位。

市場矛頭指向錯單 疑胖手指按錯

元大期貨分析師陳昱宏估算，若將一○三○○點視為異常價格，昨在一○三○○點下成交的總計有二八一七口，逐筆推算累加後，全市場損失約在一．一四億元；其中成交量最大是在一○一○○點、有二○六口，在跌停附近的九四○八到九四一一點區間成交者也有二四七口；多單每口虧損近二十萬元。

市場昨一早將矛頭指向「錯單」，懷疑是期貨商或法人的「胖手指」按錯，例如市價賣出十口卻下成一千口，多了兩個零，造成台指期瞬間急挫；因指數重挫，再引發法人程式交易或風控設定的停損點，自動賣出。

統一證：程式交易 自動執行停損

統一證券期貨先在盤中發佈重訊表示，「統一證期貨自營部因執行停損，導致損失二○八二萬元，成交一三一口，只占市場交易量十七％」。盤後又由代理發言人陳乃真指出，「內部沒有錯帳，是台指期報價不明原因瞬間急降，程式交易自動執行風控停損點」。

證期局副局長張振山說，已要求期交所針對三大重點進行瞭解，一是每筆交易情況、逐筆釐清交易過程，並釐清影響多少投資人；二是統一證下單過程是否有疏失，例如如何觸發停損單；三是了解統一證內稽內控、前後台作業、系統是否有疏失等。