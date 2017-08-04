北檢重查中廣交易案 約談趙少康

2017-08-04

張哲琛、汪海清漏夜偵訊

〔記者錢利忠、徐義平、陳永吉／台北報導〕中廣交易案先前雖獲特偵組簽結，但中廣資產遭賤賣的質疑聲浪不斷，律師周武榮認為中廣資產鑑價過程疑涉不法，告發時任國民黨主席馬英九、前行管會主委張哲琛涉刑法背信罪；台北地檢署分他字案重啟調查，昨首度以被告身分傳喚張哲琛、前中投總經理汪海清；另約談中廣董事長趙少康、前華夏負責人陳明暉等七人作證，趙等證人訊後均請回；張、汪兩人漏夜偵訊，今凌晨諭令限制出海、出境及住居後請回。

趙秀證人傳票：馬是被告

趙少康昨庭訊前秀出證人傳票，指他是為了馬英九被告的案子來作證；昨晚七點半，趙訊後獲請回，他受訪說，特偵組先前傳他三次，查得清清楚楚，強調中廣交易案沒違法；張哲琛庭訊前表示自己是被告；陳明暉證實為中廣案出庭，但未透露細節。

國民黨疑涉假買賣真信託

告發人周武榮昨表示，中投找衡平資產鑑定公司替中廣、中影進行土地資產鑑價，但衡平疑與中影買家郭台強關係密切，且該公司雖擅長股權鑑價，卻疑缺乏不動產估價專業背景，質疑張哲琛沒避嫌，不排除國民黨在兩起交易案涉「假買賣、真信託」。

衡平資產鑑定公司的楊先生昨受訪指出，跟郭台強不認識，當初是國民黨內的大學學長引薦才接下該案，且該案主要以股權交易為主。

楊先生指出，整個鑑價工程是由合格的證券分析師進行，並參考當時多家營運狀況相近的企業價值。他強調，衡平鑑價人員擁有超過二十年經驗，累計評估過的鑑價報告超過五百件，已相當具有經驗。

正崴則表示，中影屬於董事長郭台強個人投資，公司不清楚細節，不便回應。

張曾向馬報告三中處分案

中影及中廣案均是馬英九擔任黨主席時主導，張哲琛是黨內處理三中案的負責人，並曾於九十四年十二月廿八日的國民黨中常會上，向馬報告華夏投資股權處分案。

檢方調查，九十四年十二月，國民黨以四十億元將三中部分股權賣給榮麗公司，但榮麗只對中視有興趣，隔年四月榮麗以八．九二億元買進中視股權，中廣、中影另由國民黨找買家，由張哲琛負責。

中廣交易案分成十億元媒體、四十七億元土地資產；九十五年底，華夏以五十七億元將中廣股權賣給趙少康旗下的好聽、悅悅、播音員、廣播人等四公司，但趙對土地沒興趣，只花十億元買含流行網等八個頻道的廣播，另由旗下四公司合簽五十五億元本票連帶負責，約定處分房地產後歸還國民黨。