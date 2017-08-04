「兩個單點行為」引猜測

2017-08-04

證期局說法 滋生疑竇

記者羅倩宜／特稿

台指期昨閃崩逾千點，再度引發程式交易對金融市場的風險問題。過去美股也曾出現單日暴跌千點的現象，但已學到教訓、近年不再出錯。台指期這次閃崩，早盤傳出是「胖手指」的錯帳，惹禍的統一證跳出來澄清是程式交易被動停損，主管機關的期交所也說交易系統沒問題，但證期局卻點出「是兩個單點的行為」、不是連續行為，要繼續查明。這下子又留給市場更多的想像空間。

程式交易應變不及 有無內控？

美股道瓊指數曾在二○一○年五月六日盤中暴跌千點，創史上盤中最大單日跌幅，就是程式交易惹禍。程式交易是利用電腦演算法，在一兩秒之內快速進行大筆交易，因節省不少人力，在歐美行之多年。程式按照設定情境，執行買賣單的動作，只要觸及停損點，就會啟動賣單，聽起來很精準，其實不然。

人腦會判斷異常狀況，但程式沒有情緒，只會依照指令來動作。像昨台指期從一○四五八點跌到九四○八點，如果在程式上設定停損點為一萬點，即使停損已拉大到四百點，一樣會被電腦強制賣掉。對國內券商或期貨商來說，一個交易員能有多少額度？指數大跌幾百點以上就須暫停交易？這些內控有無徹底執行？也都是問題關鍵。

經初步調查後，證期局昨說是「兩個單點的行為」，並沒有統一證停損後又觸發其他券商停損狀況；但這不免又引發議論。

陰謀論傳出 外資聯手演戲解套

過去曾經有交易員為了讓自己的空單解套，丟給公司的自營部接刀；也有交易員在外幫人代操，放空一堆也套牢，就倒給公司接；還有一說是國內本土法人前一陣子在台指期的空單太多，外資一路將台股拱上後被軋到，便聯手演出昨日這場好戲來解套。

但不論是哪種猜測，要像昨天這樣成功實現，都有幾大前提。必須在昨日開盤後就瞬間下買單，且時間要算得準、並賭運氣沒有別人會接，同時也沒被公司的內控抓到。