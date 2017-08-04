好險！只跌1分鐘 台指期風暴未擴大

2017-08-04

若超過5分鐘 強制平倉交易糾紛勢必更多

〔記者羅倩宜／台北報導〕台指期昨出現千點閃崩，期貨商提醒，法人怎麼玩期貨無法控制，但散戶務必做好風險管控，例如絕對不要偷懶掛「市價」委買或委賣，否則價差千點，很容易血本無歸。還好一分鐘就回升，若暴跌超過五分鐘，期貨商只要通知客戶，不必等回應，就能強制平倉，引發的交易糾紛肯定很大。

散戶自保 別偷懶掛「市價」買賣

康和期貨副總王文浩分析，所謂「市價」就是「有人出價我就賣」，在交易量充足時沒問題，因委買價位一個卡一個，太低的價位不可能成交；「但在早盤流通性還不夠時，可能有人掛一個極低的價位，就把你的單買走了。」

期貨商建議，散戶最好掛一個設定的價格委託買賣，例如比盤勢低個一百點，如果真的要掛市價，也要選擇「一定範圍市價委託」的選項，也就是期貨波動在前一日的○．五％範圍內，選擇權在○．二％以內，把風險管控住。

期貨商分析，理論上契約價值跌至七十五％以下就須補繳保證金，跌至五十％以下就要強制平倉，昨早盤暴跌千點，很多投資人契約價值都跌到五成以下；但若真的被強制平倉，指數在瞬間拉回正常水位，客戶的損失肯定要找期貨商算帳。

昨未發生這種糾紛的原因是，期交所規定期貨商在強制平倉前，必須以簡訊、電話或email通知客戶；「還好一分鐘就拉回，若暴跌超過五分鐘，只要通知出去，不必等客戶回應，期貨商就能強制平倉，這糾紛肯定沒完沒了。」