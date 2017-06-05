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傷口撒鹽 川普得意推「禁穆令」

2017-06-05

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普三日又透過「推特」大放厥詞，把英國倫敦恐攻拿來當作他的禁止穆斯林國家公民入境美國之命令的推銷工具，又嘲諷倫敦市長薩迪．可汗（Sadiq Khan），稍後更暗嗆美國國內的槍枝管制勢力，酸溜溜地說，暴徒現在都改用刀與卡車了。對於川普的酸言酸語，可汗則說有要事得處理，不屑回應。

倫敦市長 不屑回應

可汗的發言人說，可汗忙著協調因應這起駭人恐攻，「他有比回應川普搞不清楚狀況推文更重要的事」。

川普在美東時間三日晚間，先轉推美國新聞網站「德拉吉報導」的倫敦恐攻報導，隨後連發兩則推文，一是強調美國會竭盡所能幫助倫敦與英國，「我們會挺你們︱︱我們會跟你們站在一起。老天保佑！」另一則推文則意有所指地說，美國人要學聰明、機警與強悍，法庭必須還權於民，「我們需要充作額外安全層級的旅行禁令」。

川普甫上台後，致力推動的禁止數個穆斯林國家公民與難民入境美國之旅行禁令，因涉嫌違憲而遭法庭封殺無法施行，即便上訴也遭駁回，司法部揚言會上訴到聯邦最高法院。

川普稍後在美東時間四日一早又繼續發推文開砲，儘管沒有明說，但顯然是針對倫敦恐攻強調，美國必須停止政治正確，專心做好民眾安全，「我們要是不學聰明點，情況就只會更糟」；倫敦恐攻已造成至少七死與四十八傷，但倫敦市長卻說，「沒理由驚慌失措」，「你們注意到我們現在都沒有槍枝（管制）論戰了嗎？因為他們（恐攻嫌犯）都用刀跟卡車（犯案）！」

參議院情報委員會首席民主黨議員華納表示，川普的推文「大為令人憂慮不安」，美國公民自由聯盟的法律副主任塞西兒．王批評川普利用恐攻暴行來推銷其帶有歧視意味的違法政策之舉令人火大；民主黨籍的肯塔基州州務卿葛林姆斯也痛批，川普的推文助長「恐懼與仇恨」。

白宮發表聲明指出，川普已與英國首相梅伊通話並表達慰問之意，承諾華府會在案情調查與讓嫌犯接受法律制裁上，「全面支持」英國。此外，美國國土安全部三日晚間發表聲明，指稱現階段沒有情報顯示美國正面臨特定與可靠的恐怖威脅。

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  • 川普（美聯社資料照）

    川普（美聯社資料照）

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