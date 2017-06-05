絕不屈服 英大選週四如期舉行

2017-06-05

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦四日報導〕英國八日大選進入倒數計時，最大反對黨工黨在所有民調中繼續緊追，與首相梅伊領導的執政保守黨不斷縮小差距，讓選情更為緊繃。在倫敦發生恐怖攻擊事件後，保守黨及工黨等政黨都暫緩競選活動，但梅伊表示，五日將恢復競選活動，八日大選如期舉行。

依照目前的選情分析，工黨即使無法勝選，也很可能大增席次，造成梅伊完全執政的困難。梅伊是在公布競選綱領後招致四方圍剿，民調開始滑落，她因此改為強調，自己才是脫歐談判的最佳領袖，但仍難敵保守黨七年來的施政包袱與招致的民怨。目前所有民調均顯示，梅伊在宣布提前大選時，領先工黨超過二十％的優勢已不斷被侵蝕，她希望在下議院中大獲全勝，以取得脫歐談判的絕對授權正當性，很可能破局。

根據易普索莫里（Ipsos MORI）最新民調，梅伊支持率大幅下滑，不滿她領導能力的人達五成，首度超過滿意（四十三％）她的人，是她迄今支持率最低的一次。權威民調機構「輿觀」（YouGov）二日公佈的最後民調，也估計保守黨可能在下議院丟掉二十席，形成不過半的弱勢局面。保守黨可能贏得三百一十三席，比絕對多數三百二十六席少了十三席。這種局面勢必將削弱梅伊的施政光環，對於即將面對的脫歐談判，更添混亂與困難度。

若梅伊未能輕鬆超越前首相卡麥隆於二○一五年比其他政黨多十二席的勝選情況，她的大選豪賭將以失敗收場，她透過國會推動脫歐改革的能力將遭抑制，面對脫歐談判的氣勢也將受挫。但也有相反觀點認為，歐盟不希望梅伊所稱即使未達協議照樣脫歐的威脅成真，國內揮灑空間有限，反而讓她可拒絕歐盟所提妥協倡議，以更強硬姿態討價還價。