恐攻血染倫敦 女孩被刺15刀「救我、救我」

2017-06-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國首都倫敦三日又發生恐怖攻擊事件，而在事發前不過幾分鐘，倫敦橋（London Bridge）附近的「波魯市場（Borough Market）」區夜店，還滿是享受宜人夜晚的狂歡者，其中許多人正在觀看大螢幕上的歐洲足球冠軍聯賽決賽。當時正在倫敦橋中央拍攝下游「倫敦塔橋（Tower Bridge）」的目擊者馬克（Mark）說，他看到白色廂型車以約八十公里的時速、Ｓ形曲線行駛，從一端急轉彎到另一端衝撞人群，有個「可憐的女孩」被撞飛到空中約六公尺。據稱也有人被撞入泰晤士河中，還有人可能為了躲避廂型車而被迫跳入河裡，生死未卜。

目擊者亞力山德洛（Alessandro）也說，「我看到那輛廂型車忽左忽右，企圖能撞一個是一個。」另一名目擊者艾瑞克（Eric）說，有三人下車，還以為他們是要救人，但他們手持長刀，逢人又踢又打，瘋狂施暴，之後再駕車駛往波魯市場，高喊「這是為了阿拉（Allah）」。

廂型車雖在倫敦橋南端停下，三名男子揮舞長約廿五公分（一說約為卅公分）的長刀，開始濫殺無辜路人，甚至闖入至少一家餐廳，攻擊在週末夜外出用餐的客人。指稱三名凶手為穆斯林的目擊者傑拉德（Gerard）說，他看到凶手朝一名女孩刺了十或十五刀，她一直在說「救我、救我。」

卡車看人就撞 恐徒抓人就割喉

根據報導，當時人在現場的台灣網友Ray Lin，在臉書上還原這段恐怖經歷，「恐怖攻擊就在我們前方，這輩子沒有靠這麼近過，卡車看人就撞、恐怖份子抓到人就割喉，持槍銬上警察當人質，超級恐怖。」「整個倫敦都是警察車、消防車跟救護車，街道警笛聲狂響，簡直像是人間煉獄，軍隊也都出動了。」

倫敦橋旁夜店「募德拉克（Mudlark）」內的目擊者謝倫（Alex Shellum）描述，他看到一名女子步履蹣跚，「她的脖子和嘴巴流出很多血……似乎遭到割喉。」

在另一家位於「南華克街（Southwark Street）」的「凱茲傑莫斯（Katzenjammers）」酒吧，馳援的警方先要民眾待在酒吧與餐廳裡，並躲到桌下，之後又罕見地要求他們雙手抱頭離開。