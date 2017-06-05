重大醫療疏失 醫師應舉證無因果關係 最高院：醫療專業不對等 舉證責任應轉換

2017-06-05

延遲斷層掃描 病患昏迷死亡

〔記者項程鎮、林彥彤／台北報導〕前高等法院庭長陳貽男的妻子在健身房滑倒撞頭，送到台大醫院緊急手術後仍重度昏迷，十個月後死亡，陳和三名子女控告急診室醫師林麟、潘為元、吳明勳有醫療疏失，要求台大和醫師連帶賠償一千兩百餘萬元；案件纏訟多年，高院判原告敗訴，但上訴後最高法院近日認為，本案是重大醫療瑕疵，因醫病雙方醫療專業不對等，應由醫師舉證因果關係不存在，依此廢棄原判決而發回更審。

家屬民事求償 高院判決敗訴

本案一直受到醫界和法界矚目，刑事部分，已獲台北地檢署不起訴處分。民事方面，一審台北地院認為醫院沒好好照護病人，判決三醫師須賠償陳及子女各十五萬慰撫金；高院則認為，無法證明醫師和醫院的醫療疏失和陳妻昏迷死亡有因果關係，判決原告敗訴。不過本次上訴三審遭到發回，全案再度引發關注。

最高法院廢棄判決 發回更審

最高法院民五庭認為，民事訴訟法規定，民事糾紛原則上應由被害人或家屬負舉證責任，但遇重大醫療瑕疵時，因醫病雙方的醫療專業不對等，應依第二七七條但書規定，改由醫師負舉證責任。

民五庭也指，林、潘醫師替陳妻急救時，雖有注意陳妻已嘔吐兩次、瞳孔反應及其他生命徵候，卻沒評估進行電腦斷層掃描，是違反醫療常規的過失。吳明勳是急診室主治醫師，沒在場指導，也沒在陳妻失去意識前親自處置治療，是否符合台大身為醫學中心的醫療水準，值得懷疑。

民五庭表示，醫師如能確實注意陳妻意識變化，並安排斷層掃描、即時動手術，陳妻有無可能免於昏迷和死亡，高院對這些爭議應審酌調查。且陳妻在台大急救時的醫療記載不明確，高院卻沒要求負起舉證責任，以證明無疏失，判決過於疏略。

陳妻是九十六年二月十九日晚上滑倒撞擊頭部而送台大，林、潘醫師安排Ｘ光檢查，九時多陳妻出現作嘔、暈吐等症狀，十一時如廁時昏倒失去意識。安排電腦斷層掃描發現顱骨骨折、顱內出血，隔天腦神經外科醫師緊急手術後仍昏迷，經轉院治療於十二月死亡。陳貽男及其子女請求賠償喪葬、醫療費和慰撫金等計一千兩百多萬元。

台大醫院回應，院方尊重司法最後判決。而由於最高院判決轉換醫療糾紛的舉證責任不常見，引發法界及醫界熱議；有資深法官認為，本案是個案事實認定問題，非所有醫療糾紛都能適用；有醫師則指，此案曾經醫審會鑑定，縱使作斷層掃描，不必然不會發生腦傷，最高院似乎過度提高醫療水準定義，希望退回二審能作更專業判決。