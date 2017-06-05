菸酒都漲… 台酒紹興等6款酒悄悄漲價

2017-06-05

〔記者王孟倫／台北報導〕六月菸酒全都要漲！

六款產品 各漲10元到40元

通路商透露，台灣菸酒公司已調高旗下六款酒價格，包括：紹興、黃酒、花雕及龍鳳酒等，每瓶漲十元到四十元不等；台酒也證實此消息，強調這幾款酒已逾十五年未調整，須提供通路商「合理利潤」，且這六款酒年銷量，僅占整體酒類比重不到一％。

12日起 每包香菸調漲20元

菸品則是因應菸酒稅法修正，從六月十二日起，每包調漲廿元。

根據通路商提供的資料，台酒公司生產的六款產品，「紹興酒」每瓶從一百六十元調漲至一百七十五元、「陳年紹興酒」由一百八十元漲為兩百元、「精釀陳年紹興酒」兩百五十元漲至兩百九十元、「黃酒」一百五十元漲到一百六十五元、「花雕酒」兩百元漲為兩百卅元及「龍鳳酒」的一百四十元漲至一百五十元。

台酒說明，此波漲價目的是提高通路的銷售毛利、增加其銷售誘因，並不是為了讓自己多賺點錢，畢竟台酒是國營事業，必須肩負社會責任，不是以營利為目的，像紅標米酒現在一瓶只賣廿七元，根本沒有利潤。

由於國人薪資凍漲，對物價會特別敏感，不擔心引起反彈嗎？對此，台酒主管直言，其實這六款酒在國內銷量相當低，約佔台酒整體酒類產品（不含啤酒）比重不到一％，除了屬於藥酒類的龍鳳酒外，國人對紹興或花雕酒等其它五款產品，通常都是用來烹飪、做菜為主，而非直接飲用，並不會對民生物價帶來衝擊。

台酒：其他酒類 沒考慮漲

但這會不會是酒產品漲價之「首部曲」？接著還有其他商品要跟進？台酒強調，旗下其它主要酒類商品，無論是台啤或高粱、紅酒等，「我們不會也沒考慮調漲售價」。

此外，通路商指出，這六款酒類產品調漲，是從五月卅一日起生效，而台酒官網商品介紹，也已更新為調漲後之售價；台酒說明，實際上，「精釀陳年紹興酒」、「花雕酒」與「龍鳳酒」在一個多月前通知各經銷商調漲，至於五月底調漲為另外三款酒。

不過，記者昨日實際走訪數家超商，卻發現這幾款酒價格仍維持舊價格、尚未調高售價；台酒說明，因為店家都會有庫存貨，等這批貨賣完後，新進產品就會以調漲的新價格銷售。