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11萬港人追悼天安門事件

2017-06-05

〔編譯魏國金／綜合報導〕十一萬名香港群眾四日晚間湧入維多利亞公園，以燭光悼念廿八年前中國的天安門血腥鎮壓事件。香港是中國唯一可為六四舉行大型紀念活動的地方，但今年參與者較去年少了一．五萬人，是二○○九年以來參與人數最少的集會。

今年的活動也沒有任何香港大專學生會參與，香港大學學生會會長黃政鍀表示，該主辦單位希望傳遞「推動中國民主發展」的訊息，並強調中國情懷，然而香港新世代對於建設民主中國是否為己任產生質疑，他說，六四晚會背後涉及的是身分認同問題。

香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）每年都在維園舉辦六四燭光晚會，支聯會主席何俊仁發表宣言，要求「平反八九民運！追究屠城責任！結束一黨專政！建設民主中國」。

學生會：聚焦「鄰國」不是港人的道德責任

過去兩年，香港的大專學生會對該集會出現抵制行動。中文大學學生會四日更發表「六四情不再、悼念何時了」的聲明，強調「與其將一個承載著愛國民族情懷的六四，作為港人年度政治活動、民氣聚集之時，霸佔港人之共同記憶，倒不如撇除愛國情懷，建立真正屬於港人的政治活動。」浸會大學學生會外務副幹事長麥筠瑋也說，聚焦「鄰國」不是港人的道德責任，學界應先聚焦香港歷史。

黃之鋒：香港青年不滿傳統的愛國情操訴求

參與燭光集會的「香港眾志」秘書長黃之鋒則說，香港青年越來越自我認同為香港人，因此不滿於該集會傳統的愛國情操訴求，「但我認為我們有共同的目標，亦即要求中央政府對當年的大屠殺負責」；廿歲的「香港眾志」常委周庭也表示，她的政治啟蒙不是來自六四，而是二○一二年的反洗腦國民教育，但若非燭光集會，她不會知道六四。

支聯會副主席蔡耀昌表示，六四是持續性的本土社會運動，如果什麼都不做，新一代不會知道六四，「中共就想你忘記」。

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  • 十一萬香港群眾四日晚間參與在維多利亞公園舉辦的燭光集會，以紀念二十八年前的六四鎮壓事件，要求平反八九民運，追究屠城責任。（路透）

    十一萬香港群眾四日晚間參與在維多利亞公園舉辦的燭光集會，以紀念二十八年前的六四鎮壓事件，要求平反八九民運，追究屠城責任。（路透）

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