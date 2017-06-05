談六四 蔡：兩岸最大距離是民主與自由

2017-06-05

〔記者鍾麗華、林良昇、沈佩瑤／台北報導〕中國六四天安門事件昨屆滿廿八週年，蔡英文總統透過臉書與推特發表六四談話，她強調，「兩岸間最大距離是民主與自由」；中國正在崛起，但民主如果缺席，就是一個遺憾，民主大國才會真正受國際敬重。她也再次呼籲北京當局，要用文明的方式謹慎處理李明哲案，讓李早日平安回家。

借助台灣經驗 中國可縮短民主改革陣痛

蔡英文指出，北京當局應以開放態度來面對六四，六四不應該是敏感詞，只要願意跨出那一步，北京當局可以重新賦予六四新的意義，「重新審視六四，中國大陸會讓全世界刮目相看。」蔡總統強調，台灣願意與對岸分享民主轉型的經驗，借助台灣的經驗，她相信，中國大陸可以縮短民主改革時的陣痛，「民主的路上，有人先到，有人晚到，但終究會到。」

蔡英文說，知名的公共知識份子、北京大學教授賀衛方在去年拜訪景美人權文化園區時，曾感嘆「每天都在發生對你們是歷史，對我們是現實的事」。就在上個月底，賀衛方宣布終止在社群媒體發文，因為他對於帳號接連被封鎖感到困擾及無奈，但他說：「天還是要亮的，讓我們坐待天明。」不只賀教授在等待天明，包括台灣在內的全世界，也都在等待中國大陸的天明。

蔡英文表示，很多地方都有人透過紀念六四，來訴求民主，尤其是香港。每年在「維園」舉辦的六四集會，彰顯香港市民對民主的追求。過去這些年，來台灣的香港觀光客變多了，特別是年輕人，他們是來台灣看民主、看自由。不只是香港，在中國大陸各地，都有對六四好奇、對民主充滿期盼的人。「當前方有民主，任何國家都沒辦法倒著走。」

再向中國喊話 讓李明哲早日平安回家

對於李明哲案，蔡英文提到，台灣人李明哲已經被拘禁超過兩個月，這對中國大陸可能是小事，但對台灣人是一件大事。她再次呼籲北京當局，要用文明的方式謹慎處理，讓李明哲早日平安回家。

前總統馬英九也在臉書發文紀念「六四」，希望中共當局平反「六四」；馬也說，期待中共落實「依法治國」的承諾，依法給被逮捕的李明哲人身保障，讓家屬有探視機會。

台北市長柯文哲再次呼籲中國要遵守國際規範、文明國家的作法；要逮捕可以，但總要把人拎出來給大家看，宣布逮捕原因，並讓家屬接見，這叫程序正義，「不遵守人家就覺得你怪怪的。」