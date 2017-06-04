2017-06-04

〔記者陳薏云、林嘉東、蔡政珉／綜合報導〕梅雨鋒面連續重擊台灣，中央災害應變中心統計已釀成全台二人死亡、五人受傷、一人失蹤、十五人受困。尖峰一千一百廿處淹水，三萬餘戶停電。

全台二死五傷、一失蹤

行政院長林全昨再度前往中央應變中心視導，由於午後鋒面北移，林全警惕各部會要慎防二次災害。林全也希望各單位趁週日盡快復原及重建，為後天正常上班日做到一定程度的準備，尤其是經濟部及自來水公司儘速恢復供水。另林全針對農漁業損失，指示農委會依照新頒布的受災補助辦法，進行災後濟助及補助措施，並注意市場價格的穩定。

據中央災害應變中心統計至昨晚災情，預防性疏散撤離人數共計四千人，最高收容人數六百卅九人；全台二萬零五百六十一戶停水；停電戶數達三萬三千一百零一戶，待修復九百五十七戶；市話中斷五百七十九戶、基地台受損三百六十一座。

消防署統計，全台共計二千六百八十六件災情，主要為路樹、道路、積淹水及土石災情，其中以台北市一千零九十七件最多；人員傷亡部分共計二死、一失蹤、五傷、十五受困。

在大雨中不幸送命的是新北市八里區女騎士二日被沖至涵洞，當天下午尋獲，送醫急救無效。另新北市石門區草里里竹子湖有一男遭水沖走失蹤，遺體昨日上午於住家下方五十公尺處尋獲。

失蹤的案例是基隆市八十二歲唐姓婦人，她前天近十一時許跑到中和路的菜圃，冒雨搶收已熟菜瓜，慘遭菜圃旁大排水溝暴漲的河水沖走，基隆市消防局昨動員四十一名隊員展開地毯式搜索，但無所獲。

尚未列入應變中心統計的是苗栗縣頭份市七十六歲傅姓老翁，他昨日中午騎腳踏車前往中港溪大橋下沙洲巡菜園後，遲未返家，家屬通報協尋。當地晚間水流仍湍急，且水位升高，但警消目前僅發現老翁代步用的腳踏車。