鋒面又回頭 中北部仍須防豪雨

2017-06-04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕梅雨鋒面昨滯留在台灣中部上空，雨勢一路延伸至中南部山區，加上西南氣流加持，豪雨及超大豪雨轟炸投雲嘉及高屏山區。雲林古坑的時雨量一度飆上一三二毫米，超越前天淡水及石門富貴角的紀錄，高雄桃源區近三日累積雨量也破千毫米。

太平洋高壓增強又把鋒面往北推

氣象局表示，原先預期鋒面一路往南移動，沒想到太平洋高壓增強又把鋒面往北推，預估今天凌晨持續到晚間，北部地區還有機會降下豪雨及大豪雨，尤其北海岸地區要做好防災準備。

氣象局預告鋒面五日才會北移離開，今天西南氣流雖減弱，但梅雨鋒面持續滯留，且略微北移，中部以北地區、南部山區不排除有局部大雨或豪雨。氣溫方面，北部廿四到廿六度，中南部沒下雨時偏悶熱，高屏地區高溫上看卅二度。

昨最高時雨量為雲林古坑132毫米

氣象局昨清晨就針對雲林地區及南投、嘉義、高雄、屏東山區發布超大豪雨特報，另針對嘉義地區及苗栗、台中、花蓮以南山區發布大豪雨特報。午後鋒面逐漸往北移動，氣象局又緊急將雙北、桃竹地區列為大豪雨特報地區。氣象局統計，昨天最高時雨量出現在雲林古坑，凌晨三點時高達一三二毫米，改寫新北淡水前天一一四毫米的紀錄；截至晚間八點，全台單日累積雨量最高是嘉義縣阿里山鄉里佳村五六三．五毫米，其次是雲林縣古坑鄉華山村五○九毫米、高雄市桃源區五○○毫米，均達超大豪雨標準（廿四小時累積雨量逾五○○毫米）。

台灣大學大氣系副教授林博雄指出，這次梅雨鋒面符合典型的梅雨元素，包括發生時間、總雨量預估及暴雨發生。但目前的預報能力只能預期梅雨季會有偶發性的暴雨出現，無法準確得知時間、地點，因此民眾才會覺得突然。未來梅雨季或颱風季整體時間及總雨量不會有太大變化，但是劇烈天氣卻會越來越明顯，呈現大雨越大、小雨越小的趨勢。

這三天的梅雨鋒面讓全台都措手不及，北海岸多個測站一天內就降下六百多毫米的雨量，與氣象局預估的出現明顯落差，連預報也趕不上豪雨來襲。氣象專家彭啟明分析，大氣科學很難具體完整地解析描繪大範圍的梅雨鋒面，及不穩定的中小尺度強對流胞發展，加上氣候變遷讓台灣梅雨鋒面明顯偏少，相關人員對於梅雨釀災的經驗值較少，都有關係。