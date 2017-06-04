大雨灌雲林 安養院淹水緊急撤離

〔記者黃淑莉／雲林報導〕暴雨一夜襲擊，雲林昨天多處成汪洋，更因大湖口溪溪水暴漲溢堤，斗南的恩惠安養中心淹水及膝，上百名救災人員搭乘橡皮艇冒著大雨撤離五十七名長者。大埤鄉豐田村則是全村成大池塘，水深及胸，四、五百名村民受困達七小時。
雲林前夜雷雨交加，山區雨勢滂沱，包括大湖口溪、石牛溪、虎尾溪及石龜溪等溪水水位暴漲，大湖口溪、石龜溪溢堤，各地都傳淹水災情，總計撤離安置一百六十人。淹水最高峰時，全縣包括台一省道斗南到大林段等十二處道路封閉，交通混亂。
清晨四點五十分左右，雲林縣消防局接獲恩惠安養中心工作人員報案，指安養中心淹水及膝請協助撤離住民。消防局出動近百位消防員、義消，另請雲林縣水上救難協會等民間救難人員，總計一百多人攜帶十多艘橡皮艇前往協助撤離。雲林縣消防局第一大隊長劉采鑫表示，他們抵達現場時，淹水已及膝，水位還在持續上升，優先撤離十六位重症者，前後花了四個半小時才把五十七位長者撤離安置在附近安養中心。
同因大湖口溪溢堤釀災，大埤鄉豐田村清晨四點多開始積水，兩個小時後，全村都遭黃濁泥水包圍，成了水鄉澤國，積水最深及胸，有上百戶的四、五百名村民受困達七個多小時，大埤消防分隊中午以救災車進入送愛心便當，村民涉水到村內成功廟領取。黃姓村民無奈說，大水來勢洶洶，許多村民的車輛也都泡水。
斗南信義路一處養雞場也因大湖口溪溢堤淹水影響，二萬隻飼養一個多月的紅羽土雞被淹死，陳姓飼主初估損失逾百萬元。