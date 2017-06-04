2017-06-04

〔記者謝介裕、黃佳琳／綜合報導〕禁不起豪雨日以繼夜狂炸，南投縣信義鄉神木村及高雄桃源區復興以上三里的對外交通中斷，陷入孤島窘境。神木村二鄰隆華橋一帶住家，也因河岸遭暴漲的和社溪不斷沖刷，四棟民宅因基礎被掏空而掉落滾滾洪水之中，幸好民眾提早一步被公所強制撤離，無人傷亡。

2天降雨逾800 信義神木交通中斷

大雨狂擊，南投縣十三鄉鎮市之中，以信義鄉神木村雨勢最大，迄昨日晚間八時許，兩天來雨量累積已達八百多毫米，信義鄉明德市區對外要道玉山路，長達五百公尺的道路變成一片水鄉澤國，交通嚴重癱瘓。

信義鄉對外主幹、也是通往玉山國家公園的觀光動線台廿一線新中橫公路，沿線也是落石、坍方不斷，從水里鄉龍神橋迄信義鄉和社、農富坪等橋樑，一度因河水暴漲由警方戒護進行交管。其中，又以神木村災情最嚴重，八、九、十及十一鄰聚落對外便道遭洪水沖毀，交通中斷，合計二百多人受困，幸好暫無斷糧危機。

神木村二鄰隆華橋沿岸住家，包括神木村長鍾桂南在內，含平房及三層樓房、計有四棟民宅遭沖毀。信義鄉長史強指出，前一天發現部分民宅基礎受損等狀況後，便將十五戶卅多位民眾強制撤離，暫時安置在台大林管處和社營林區，待雨勢停歇後，便會展開搶修工作。

3天雨量破千 高雄桃源進不去了

高雄山區同樣是大雨不斷，三天累積雨量破一千毫米，台廿線勤和里至桃源國中路段，因暴漲的荖濃溪水掏空路基，道路交通因而中斷，桃源區復興以上三里無法進出，成為孤島。

甲仙工務段指出，已經調撥消波塊，並立即調派重機具至現場，待雨勢水勢稍緩，會立即搶修；前天大雨來襲前，已請當地居民備糧，目前約有廿一天存糧，中斷的通道預計五日下午搶通。

山區居民指出，台廿線勤和至復興路段自八八水災後，因原有道路塌陷，進出只能依靠溪床便道通行，但每逢小雨就斷路，災後八年，居民終於盼得新建的明霸克露橋開通。豪雨期間，橋樑確實發揮功能，保障居民交通安全，未料另端台廿線勤和里至桃源國中路段，卻被暴漲的荖濃溪水沖斷。

此外，阿里山區昨天也降下超大豪雨，連帶造成高雄山區下游的那瑪夏、甲仙等區的旗山溪水暴漲，台廿九線部分路段被水淹沒，甲仙工務段昨天上午十點進行封橋管制，今天中午過後視情況再恢復通行。