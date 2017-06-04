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美國防部長保證 續軍售台灣

2017-06-04

〔編譯魏國金／綜合新加坡三日外電報導〕美國國防部長馬提斯三日在亞洲最大年度安全會議「香格里拉對話」演說指出，「美國國防部仍堅定致力與台灣及其民主政府合作，提供其必要的防衛軍備，此為符合台灣關係法所闡述的義務」。此言不僅駁斥了美國媒體近期揣測，川普政府為聯合中國對付北韓，將擱置對台軍售的報導，也是該區域安全論壇自二○○二年舉辦以來，台灣首度被美國代表提及。

香格里拉對話 美代表首提台灣

儘管馬提斯在演說後，解釋華府仍堅守一個中國原則，不過率團出席該論壇的中國軍事科學院副院長何雷表示，美國不應凸顯台灣關係法，他說，對於台灣議題，馬提斯應該也提與北京的三個聯合公報，「才算全面」。他強調，北京堅決反對美國軍售台灣，以及任何以官方名義與台灣接觸、發展關係。

馬提斯在演說中也提到：「川普政府因中國在北韓去核化上，恢復與國際社會合作的承諾而感鼓舞，最終，我們相信中國將領悟到北韓是戰略債務，而非資產。」不過，儘管在北韓核子危機上，美國尋求與中國合作，但並不表示華府將坐視北京在南海的作為，他說：「我們反對軍事化人工島礁及堅持過度海權聲索的國家。我們不能也不會接受片面、高壓的改變南海現狀。」他的談話顯示川普政府在處理北韓及南海問題上力求平衡。在提問時間中，馬提斯進一步抨擊北韓是「急迫的軍事威脅」。

為了安撫對川普「美國優先」論調感到疑慮的亞太盟邦，馬提斯強調，美國政府首重該區域，並致力區域同盟的建造，然而每個國家必須「對自己的安全做出足夠貢獻」。他說，不久美國六成的戰略航空資產將派遣至亞太，他也將與美國國會合作，推動「亞太穩定計畫」，以此展現美國對該區域的承諾。

馬提斯同日也與日本防衛大臣稻田朋美及南韓國防部長韓民求舉行會談，另外再與澳洲國防部長佩恩舉行美、日、澳三邊會談。這兩場會談確立將對北韓加強施壓，反對中國片面填海造島以及在東海改變現狀，也再度確認釣魚台列嶼屬於美日安保條約適用對象。

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  • 美國國防部長馬提斯3日在「香格里拉對話」三邊會談展開前，與南韓國防部長韓民求（左）、日本防衛大臣稻田朋美（右）相見歡。（美聯社）

    美國國防部長馬提斯3日在「香格里拉對話」三邊會談展開前，與南韓國防部長韓民求（左）、日本防衛大臣稻田朋美（右）相見歡。（美聯社）

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標題：美國防部長保證 續軍售台灣


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