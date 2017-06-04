少子化、人才外流 台灣陷缺才4大危機

2017-06-04

〔編譯楊芙宜、記者陳梅英、高嘉和／綜合報導〕少子化與人口老化早成為我國國安問題，且近十年來人才不斷外移，台灣正陷入缺才四大危機，包括人才逆差擴大、高出低進惡化、工作人口下滑及人才赤字全球最嚴重，不僅阻礙產業轉型升級，更無法解決低薪困境。

工作人口降 繳稅族群減

根據國發會最新人口推估數字，在生育率長期低迷下，台灣工作年齡人口早在二○一五年到達高峰的一七三六萬人後開始往下降，預估到二○六一年僅剩九四六萬人，下降幅度達四十五％。

同期間老年人口將攀升到七一五萬人，占總人口比達三十八．九％，幼年人口卻從去年的三一四萬餘人逐年降低到一七五萬餘人，屆時扶養比將從三十六．二％攀升到九十四．二％；也就是隨著工作人口減少，未來台灣社會負擔經濟產出及稅金的族群正快速減少。

人才外移 10年人數倍增

另主計總處發佈的「二○一五年國人赴海外工作人數統計」，赴海外工作者達七十二．四萬人，較二○○九年六十六．二萬人增加六萬多人；若再以二○○五年概估數的三十四萬人相較，十年來人數是倍增。

再對比持有效聘僱許可在台工作的外國專業人士到前年才首次超過三萬人次，到去年底也僅三．一萬餘人次，因專業人才流出者眾、流入者稀，已出現人才逆差不斷擴大情況。

外勞創高 人才高出低進

相對於外國專業人才難來台，我國卻引進大量藍領外勞。根據勞動部統計，二○○八年馬政府初執政，外勞人數僅三十六．五萬人，到去年中已破六十萬人。

相較國人赴海外工作者中，男性、大專及以上程度與二十五至五十九歲者分別占五十六．一％、七十二．五二％與八十四．六九％，台灣人才「高出低進」情況持續惡化。

人才供需慘 法規也落後

此外，根據英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）的「全球人才二○二一」報告（Global Talent 2021）發現，在調查的四十六國中，台灣以「負一．五」的人才赤字倒數第一，被列為二○二一年全球技術人才會出現供需落差最嚴重國家；大輸人力資產豐沛的印度（正二．一）、具高專人才盈餘的卡達（正○．六）、人才供需平衡的中國（零），甚至比日本（負一．四）、南韓（負○．九）還慘。

瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）近日公布的「二○一七年世界競爭力年報」及「世界數位競爭力評比」也指出，台灣無論在外國人才僱用、人才外流、吸引高階外國人才等排名都不盡理想，移民法規更是全球後段班（第四十七）。