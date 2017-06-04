他山之石 外國攬才 祭出３大誘因

2017-06-04

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在全球延攬專業技術人才的競爭裡，創新領先的美國、小國寡民的新加坡、及不斷因應結構調整的德國最受矚目，三國政策主要的共通點來自於移民政策誘因、高等教育優異學習環境，以及挹注大量經費獎勵創新研究。

美國為移民社會，在全球高專技術人才的競爭中一直獨占鰲頭，靠的幾項利器包括：自一九五二年以來多次修訂優惠高等技術人才的移民法規、提供獎學金及畢業後實習機會給海外留學生、為高專人才提供工作簽證和永久居留權，以及設立美國國家科學基金會、大幅擴充科技研發支出，大量吸引歐、亞洲菁英移民，奠定研究的基礎，也為產業界厚植應用研發的人力資本。

美鼓勵創新 挹注大量經費獎勵

從鼓勵「創新」角度出發，美國聯邦政府對科學、技術、工程、數學（STEM）的教育每年挹注經費約卅億美元，儲備和留住相關人才。歐巴馬總統任內推出過三個版本「美國國家創新戰略」，不斷修正及制定具體計畫、搭配改革移民政策，推動潔淨能源和節能技術、資訊科技新領域、先進汽車、精準醫療等領域的創新，並擴大企業研發可減免稅負的優惠。

德放寬規定 吸納外籍白領人才

德國隨著人口老化、管理體制僵化、高級人才外流等因素，一九九○年代末開始逐漸修改移民法規，先推出針對資通訊（ICT）產業高級人力的「綠卡」制度，二○○五年「新移民政策」開始計畫性重點引入外籍高等技術管理人才；二○一二年八月實施所謂「藍卡」法案（即「關於高等人才引進條例」），吸引歐盟以外國家的高等技術人才；二○一三年七月起就業市場進一步開放非歐盟國家職業技術人才；二○一五年推出「勞動四．○」政策，積極延攬外國專業人才。

德國從勞動市場需求角度出發，以「外籍人工作促進法」、「執業資格認證法」放寬工作許可和執業資格認證，吸納外籍白領人才；此外，大量研究機構、基金會和獎學金設置，鼓勵和留用外籍人才從事學術研究，例如針對頂尖科學家的「國際研究基金獎」（二○○七年）、吸引外籍大學教授「亞歷山大．洪堡教席」獎計畫（二○○九年）。

新加坡在藝珂集團（Adecco）二○一五至一六年全球人才競爭力指數排行高居第二，吸引外籍高專人才成效佳的因素包括：寬鬆的專業人士移民政策、薪資優渥和低稅負、營造呼應產業需求的教育體系。新加坡政府一九八○年代起啟動一連串改造人口結構和經濟環境的措施，一九九○年代起更大幅開放移民移工，以非常優渥的待遇福利吸引全球技術人才前往就業或創業。

星祭高薪資 寬鬆專業移民政策

新加坡政府設立「國家層級」專責單位，近年來預算重點就擺在吸引和發展人才，鼓勵以科技為基礎的企業成長，如跨部會參與的國家研究基金會（NRF），及由總理主持領導的「研究、創新和新創事業委員會」。