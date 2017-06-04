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外商示警 政策不改 人才續淨流出

2017-06-04

〔記者羅倩宜／台北報導〕歐洲商會認為，台籍專業人士出走，外人來台限制多，雙重因素加深國內人力枯竭現象，是經濟發展一大障礙，若核心政策沒有實質改變，未來仍是人才淨流出；全國工業總會指出，美國因善用各國人才而強大，台灣應儘速修法吸納專業人士。

歐洲商會在最新一期EuroView專刊中，以「扭轉人才枯竭頹勢」為題發表社論，呼籲政府應正視台灣的人才出走問題。歐商指出，中研院早在六年前就警告，台灣的專業人士，流入少、流出多，面臨嚴峻挑戰。「但過去六年，人才枯竭一直是歷任政府的重大障礙。」

歐商表示，過去出走的專才，多是大學教授、醫療人員、ＩＣ工程師，且大部分是被中國、新加坡或馬來西亞挖走；「但現在出走的專業人士多為年輕人，離開台灣是因為薪資偏低、缺少機會、認為未來前景黯淡。」科技部近期宣佈延聘海外台人返國，給予每月津貼，歐商就表示樂觀其成。

善用人才強大 美國最好例子

至於引進外國專業人士的部分，歐商認為，政院草案允許外籍人士以求職簽證進入台灣，期限延為六個月並可展延一次，「是正確的作法」，但其他核心政策也要有實質改變，例如所得稅率、家屬居留等，通盤考量，否則人才仍將持續淨流出。

工總秘書長蔡練生肯定外籍專業人士僱用法的修訂，認為亞洲鄰國如新加坡、香港都在搶人才，面對競爭，台灣若吸引更多國際專才前來，可提高產業競爭力，並因而創造就業機會，國力才會更強大，「美國就是最好的例子。」

電電公會副理事長、環隆科技董事長歐正明說，台灣少子化後，人才數量減少；且過去大家想當科學家，現在多朝餐飲、美術、音樂方向前進，導致數理科系學生愈來愈少；他指出，ＩＣ大廠聯發科因為找不到人，前進印度矽谷的班加羅爾設研發中心，可見缺才的嚴重。

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