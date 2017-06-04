自家人有異見 鬆綁外籍人才卡立院

2017-06-04

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣人才留不住，外國人來台工作又遭遇諸多不便利，為了友善外國人在台工作環境，也協助根留台灣企業打天下的人才需求，國發會推出「外國專業人才延攬及僱用法草案」，但因草案十九條開放「尋職簽證」及二十條延長「實習簽證」，除引起勞團反彈外，連少數執政黨立委也有「異」見，要拚六月臨時會通過難度高。國發會副主委龔明鑫強調，將持續溝通與協調，只盼儘早通過此草案。

經濟委員會五月底審查「外國專業人才延攬及僱用法草案」，不只勞團在外抗議，民進黨立委林淑芬也砲火猛烈，並以非經委會立委無法提案為由，要求改由經濟、衛環及教育三委員會聯席審查，儘管有同黨邱議瑩等立委反對，最後主席高志鵬裁定交由院會決議，如趕不及在六月的三場臨時會討論，就要拖到下個會期。

目前最大爭議是草案第十九條開放尋職簽證最長一年，及草案第二十條延長實習簽證到兩年，遭反對者質疑可能衝擊白領及青年就業，延攬進來的可能不是「真人才」而是「真外勞」，造成「假實習真工作」。

審核條件嚴格 1年僅5百名

至於鬆綁外國專業人才工作簽證、延長居留三年到五年，放寬外國專業人才父母配偶及子女停居留等友善專業外國人在台的多項措施，爭議不大，甚至得到不少外僑商會及專業經理人肯定與期待。

針對外界疑慮，國發會一一澄清，強調台灣實習簽證早已存在，只是過去侷限在律師事務所及會計師事務所，因應台灣正在推動的創新創業、亞洲．矽谷計畫以及新南向等產業政策，需要大量外籍年輕人投入，因此開放中央主管機關認可的科學、科技、工程、數學等專業領域者給予實習簽證。

為避免假實習真工作，國發會並設定嚴格審核條件，必須是全球前五百大的大學畢業生，且受總額管制，一年僅五百名。

至於尋職簽證的開放也是考量外籍人才與企業主雙方資訊不對稱，一個較長時間的尋職期，有利於其對工作內容及台灣社會文化認識，提高留台意願，進而有助於補充國內產業未來發展與升級所需國際人才，協助國內企業加速擴展國際市場。